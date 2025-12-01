Emekli ve Memur Maaşında Zam Senaryoları: Özgür Erdursun En Düşük Emekli Aylığının Ne Kadar Olacağını Açıkladı

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına zam almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 16.67 olurken memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 15.57 olmuştu.

Özgür Erdursun’a göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise yılın ikinci yarısına dair fark SSK ve Bağ-Kur emeklisinde yüzde 12-13; memur ve memur emeklisinde yüzde 19-20 oranında olacak.

Erdursun, yazısında “SSK ve Bağ-Kur Emekli­lerinin yıllık toplam artı­şı tam olarak yüzde 31’e, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 40’lara denk geliyor” ifadelerine yer verdi.