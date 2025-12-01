onedio
Emekli ve Memur Maaşında Zam Senaryoları: Özgür Erdursun En Düşük Emekli Aylığının Ne Kadar Olacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.12.2025 - 14:40

Yeni yılda maaşlar da zamlanacak. Emekli ve memur maaşlarıyla birlikte asgari ücrete yapılacak zam en çok merak edilen gündem konularını oluşturuyor. 2026 Ocak ayı yaklaştıkça uzman isimler de zam hesabı yapmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memur alacakları zammı araştırıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde zam senaryolarını yazdı; en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını tahmin etti. 

Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar?

Emekli maaşı zammı merak ediliyor. Emekli maaşları enflasyon farkına göre şekilleniyor. Emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. 3 Aralık 2025 Çarşamba günün de ise enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 5 aylık fark belli olacak. Öte yandan son 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10.25 olmuştu. Peki bu verilere göre maaş zammı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tek tek hesapladı.

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına zam almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 16.67 olurken memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 15.57 olmuştu.

Özgür Erdursun’a göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise yılın ikinci yarısına dair fark SSK ve Bağ-Kur emeklisinde yüzde 12-13; memur ve memur emeklisinde yüzde 19-20 oranında olacak. 

Erdursun, yazısında “SSK ve Bağ-Kur Emekli­lerinin yıllık toplam artı­şı tam olarak yüzde 31’e, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 40’lara denk geliyor” ifadelerine yer verdi.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Mevcut en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL. Yüzde 12-13 oranında zam yapılırsa en düşük emekli aylığı 18 bin 900-19 bin 050 TL olacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığına dair ise şunları dedi:

'Ancak memur emekli­lerinin yüzde 19–20 zam alma­sı, SSK–Bağkur emeklile­rinde 6 puanlık refah payı­nı gündeme taşıyabilir. Bu olursa en düşük emekli ay­lığı yaklaşık 20.250 TL se­viyesine yükselebilir.'

DArtagnan

Artık para kaygım kalmadı ama çokluğundan değil. Çünkü anlamıyorum ne pahalı ne ucuz. Arabanın, 4 lastiğe dün 40 bin lira verdim. %20 zam yapılsa ne olacak