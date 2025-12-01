onedio
Merkez Bankası’nın Eski Başekonomisti Asgari Ücrete Yapılması Gereken Zammı Açıkladı

01.12.2025 - 11:26

Asgari ücrete yapılacak zammın bu ayın sonunda belli olması bekleniyor. Aralık ayının ilk haftasında toplanması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2025 tarihine kadar zam oranını belirleyecek. Asgari ücret zammı için geri sayım uzmanlar tahminlerini de art arda sıraladı. Son tahmin Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan geldi. İktisatçı Hakan Kara, asgari ücret hesaplamasını X hesabından paylaştı.

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlendi. 2026 yılı yaklaşırken ekonominin bir numaralı gündem maddesi asgari ücret zammı oldu. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlarca çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. 

Türk-İş verilerine göre 2025 Kasım’da açlık sınırı 29 bin 828 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 38 bin 552 TL’ye ulaştı. Ancak açlık sınırına ulaşımı giyim, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar eklenince yoksulluk sınırı 97 bin 158 TL’yi buldu.

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından bir hesap paylaştı. Asgari ücret zammını açlık sınırına göre hesaplayan Kara, 'Yılbaşı itibarıyla asgari ücretin açlık sınırına yetişebilmesi için ücretlere en az %40 zam gerekiyor' dedi. 

Öte yandan Prof. Dr. Kara, 'Not: Aralık ve Ocak’ta açlık sınırı endeksinin aylık %2 artacağını varsaydım. Daha da yüksek olabilir' ifadelerini de sözlerine ekledi.

Cindirella Man

Asgari ücretin kalkması gerekiyor o neymiş ??? Asgari ücret düzen maskesi altında düzensizlik ten başka bir şey degil

Bozkurt

Zaten bu verilen ücretin ekonomideki karşılığı sefalet ücreti. Ağız alışkanlığı yüzünden asgari ücret diyorlar.