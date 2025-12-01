Merkez Bankası’nın eski başekonomisti asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı.

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlendi. 2026 yılı yaklaşırken ekonominin bir numaralı gündem maddesi asgari ücret zammı oldu. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlarca çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor.

Türk-İş verilerine göre 2025 Kasım’da açlık sınırı 29 bin 828 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 38 bin 552 TL’ye ulaştı. Ancak açlık sınırına ulaşımı giyim, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar eklenince yoksulluk sınırı 97 bin 158 TL’yi buldu.