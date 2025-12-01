Merkez Bankası’nın Eski Başekonomisti Asgari Ücrete Yapılması Gereken Zammı Açıkladı
Asgari ücrete yapılacak zammın bu ayın sonunda belli olması bekleniyor. Aralık ayının ilk haftasında toplanması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2025 tarihine kadar zam oranını belirleyecek. Asgari ücret zammı için geri sayım uzmanlar tahminlerini de art arda sıraladı. Son tahmin Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan geldi. İktisatçı Hakan Kara, asgari ücret hesaplamasını X hesabından paylaştı.
Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 30 zam yapıldı.
Merkez Bankası’nın eski başekonomisti asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Asgari ücretin kalkması gerekiyor o neymiş ??? Asgari ücret düzen maskesi altında düzensizlik ten başka bir şey degil
Zaten bu verilen ücretin ekonomideki karşılığı sefalet ücreti. Ağız alışkanlığı yüzünden asgari ücret diyorlar.