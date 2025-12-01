Altın Zirveye Tırmandı, Gümüş Rekor Kırdı: İşte Piyasaları Hareketlendiren Gelişme

Kripto paralarda da sert düşüş meydana geldi. New York borsasında vadeli endekste meydana gelen düşüş yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Güvenli limana olan talep artarken piyasaları hareketlendiren bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Fed’in faiz indirimi beklentisiyle piyasalar hareketlendi. Altın ve gümüşte yükselişler gerçekleşirken Fed faiz kararını 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’da duyuracak. Faiz kararı küresel piyasalarda doğrudan etki yaratacak.