Altın Zirveye Tırmandı, Gümüş Rekor Kırdı: İşte Piyasaları Hareketlendiren Gelişme

Altın Zirveye Tırmandı, Gümüş Rekor Kırdı: İşte Piyasaları Hareketlendiren Gelişme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.12.2025 - 10:42

Gram altın son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüşün ons fiyatı ise rekor kırdı. 1 Aralık gününe yükselişle başlayan altının gramı 5 bin 796 TL seviyesine ulaştı. Ons altın 4 bin 236 dolara çıkarken gümüşten de yılın son ayında rekorunu tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 57,9 doları gördü.

Gram altın 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, 1 Aralık Pazartesi gününe yükselişle başladı. Günün ilerleyen saatlerinde gram altın son haftaların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, 21 Ekim tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 5 bin 812 TL'yi gördü. Ons altında da hareketlenme yaşandı. Ons altın 1 Aralık günü 4 bin 254 dolara yükseldi.

Altında son durum: Güncel altın fiyatları👇🏻

Gümüş rekor kırdı. Gümüş ne kadar?

Gümüş rekor kırdı. Gümüş ne kadar?

Altının ardından gümüşte de hareketlilik meydana geldi. Gümüşün ons fiyatı 57.9 doları görerek rekor kırdı. 

Gümüş kaç TL?

1 Aralık Pazartesi günü gram gümüş 77.47 TL’den alıcı buluyor.

Öte yandan dolar endeksi ise 99.3 seviyesine geriledi. Böylelikle 2 haftanın en düşük seviyesini görmüş oldu. Peki piyasalar neden hareketlendi?

Altın neden yükseldi? Gümüş neden rekor kırdı? İşte piyasaları hareketlendiren gelişme.

Altın neden yükseldi? Gümüş neden rekor kırdı? İşte piyasaları hareketlendiren gelişme.

Kripto paralarda da sert düşüş meydana geldi. New York borsasında vadeli endekste meydana gelen düşüş yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Güvenli limana olan talep artarken piyasaları hareketlendiren bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Fed’in faiz indirimi beklentisiyle piyasalar hareketlendi. Altın ve gümüşte yükselişler gerçekleşirken Fed faiz kararını 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’da duyuracak. Faiz kararı küresel piyasalarda doğrudan etki yaratacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
