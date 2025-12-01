Altın Zirveye Tırmandı, Gümüş Rekor Kırdı: İşte Piyasaları Hareketlendiren Gelişme
Gram altın son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüşün ons fiyatı ise rekor kırdı. 1 Aralık gününe yükselişle başlayan altının gramı 5 bin 796 TL seviyesine ulaştı. Ons altın 4 bin 236 dolara çıkarken gümüşten de yılın son ayında rekorunu tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 57,9 doları gördü.
Gram altın 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Gümüş rekor kırdı. Gümüş ne kadar?
Altın neden yükseldi? Gümüş neden rekor kırdı? İşte piyasaları hareketlendiren gelişme.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
