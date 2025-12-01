1 Aralık Altın Fiyatları: Aralık Ayının İlk Gününde Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayının ilk gününde altın yükselişle başladı. 2025 yılında tüm zamanların rekorlarını kıran altında dalgalı seyir devam ederken 2026'da kaderinin ne olacağı araştırılıyor. 1 Aralık altın fiyatları da belli oldu. Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte yanıtı!