1 Aralık Altın Fiyatları: Aralık Ayının İlk Gününde Altın Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
01.12.2025 - 07:39

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayının ilk gününde altın yükselişle başladı. 2025 yılında tüm zamanların rekorlarını kıran altında dalgalı seyir devam ederken 2026'da kaderinin ne olacağı araştırılıyor. 1 Aralık altın fiyatları da belli oldu. Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte yanıtı!

1 Aralık Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

1 Aralık altın fiyatları belli oldu. Altın, yeni ayın ilk gününe yükselişle başladı. Peki altın ne kadar? İşte 1 Aralık güncel altın fiyatları:

Gram altın en kadar?

Gram altın 5.792 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 9.532 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 19.064 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 38.010 TL

Ons Altın fiyatı

Ons Altın 4.241 dolar

2026'da altın ne kadar olacak?

2025 yılının yıldızı altın oldu. Altın 2025 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Uzmanlara göre bu rekor denemeleri 2026 yılında da devam edecek. Analistler 2026 yılında gram altının 8 bin TL seviyesine geleceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

