Yeni Düzenleme ile Güvenlik İçin Banka Hesaplarınıza 48 Saat El Konabilecek
Meclis’e sunulan yeni teklif, birçok önemli düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Pandemi döneminden bu yana süren af uygulamalarından trafik cezalarındaki değişikliklere, suç örgütleriyle mücadelede atılacak yeni adımlardan çeşitli idari düzenlemelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Teklifin en çok konuşulan başlıklarından biri ise banka hesaplarına 48 saat süreyle bloke konulabilmesi. Peki, söz konusu düzenleme paketinde hangi ayrıntılar öne çıkıyor?
Meclise sunulan yeni yargı paketinde ilginç değişiklikler öngörülüyor.
Magandalara da ceza artıyor.
Banka hesaplarına 48 saat el konabilecek.
