Yeni Düzenleme ile Güvenlik İçin Banka Hesaplarınıza 48 Saat El Konabilecek

Meclis’e sunulan 11. Yargı Paketi ile pek çok düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Af konusu öne çıkarken, pakette yer alan diğer maddeler de büyük önem taşıyor. Teklif kapsamında, suç örgütleriyle mücadeleden trafik cezalarına kadar çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Ekonomim’in haberine göre, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olma suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Ayrıca kiralık araçların geri getirilmemesi veya parçalanarak satılması gibi eylemlere karşı da caydırıcı yaptırımlar getirilecek.