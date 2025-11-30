onedio
Yeni Düzenleme ile Güvenlik İçin Banka Hesaplarınıza 48 Saat El Konabilecek

30.11.2025 - 18:35

Meclis’e sunulan yeni teklif, birçok önemli düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Pandemi döneminden bu yana süren af uygulamalarından trafik cezalarındaki değişikliklere, suç örgütleriyle mücadelede atılacak yeni adımlardan çeşitli idari düzenlemelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Teklifin en çok konuşulan başlıklarından biri ise banka hesaplarına 48 saat süreyle bloke konulabilmesi. Peki, söz konusu düzenleme paketinde hangi ayrıntılar öne çıkıyor?

Meclise sunulan yeni yargı paketinde ilginç değişiklikler öngörülüyor.

Meclis’e sunulan 11. Yargı Paketi ile pek çok düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Af konusu öne çıkarken, pakette yer alan diğer maddeler de büyük önem taşıyor. Teklif kapsamında, suç örgütleriyle mücadeleden trafik cezalarına kadar çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Ekonomim’in haberine göre, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olma suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Ayrıca kiralık araçların geri getirilmemesi veya parçalanarak satılması gibi eylemlere karşı da caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

Magandalara da ceza artıyor.

Kalabalık alanlarda, ikametlerde veya düğünlerde silah kullanmanın cezası artırılacak. Trafikte yol kesme eylemine karışanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca taksirle yaralama suçunun da cezaları yükseltilecek.

Banka hesaplarına 48 saat el konabilecek.

Pakette öne çıkan bir diğer düzenleme ise banka hesaplarına 48 saat süreyle el konulması oldu. Bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlarda, banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek; hesap sahibi onay verirse işlem tekrar açılabilecek. Suçta kullanılan paraya el konulmasıyla tedbirler güçlendirilirken, yabancı uyruklu kişilerin mobil hatlarına belirli standartlar getiriliyor; diplomatik personel ve yabancı misyon görevlileri bu uygulamanın dışında tutuluyor. Ayrıca, TCK’nın 158. maddesinde yer alan dolandırıcılık suçlarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesi de sağlanacak.

