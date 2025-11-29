Sakaryaspor Forması Giyen Caner Erkin, 8 Maçta 3 Kırmızı Kart Gördü

Tecrübeli sol bek Caner Erkin, futbol kariyerine Manisaspor’da başladıktan sonra CSKA Moskova, Galatasaray ve uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe’de önemli başarılara imza attı. Inter'e transfer olan ancak sezon başında Beşiktaş'a gelerek görev yapan milli futbolcu, son olarak Eyüpspor’da oynuyordu. 2025 yazında ise Caner Erkin, Sakaryaspor ile anlaşarak yeşil-siyahlı ekibe katıldı.

Ancak bu birliktelikte golleri ve asistlerinden çok kartlarıyla anılmaya başladı.