Sakaryaspor Forması Giyen Caner Erkin, 8 Maçta 3 Kırmızı Kart Gördü

Hakan Karakoca
30.11.2025 - 00:13

Tecrübeli sol bek Caner Erkin, futbol kariyerine Manisaspor’da başladıktan sonra CSKA Moskova, Galatasaray ve uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe’de önemli başarılara imza attı. Inter'e transfer olan ancak sezon başında Beşiktaş'a gelerek görev yapan milli futbolcu, son olarak Eyüpspor’da oynuyordu. 2025 yazında ise Caner Erkin, Sakaryaspor ile anlaşarak yeşil-siyahlı ekibe katıldı.

Ancak bu birliktelikte golleri ve asistlerinden çok kartlarıyla anılmaya başladı.

Arkadaşına tokat atarak kırmızı kart görmüştü.

Sezon başında İzmit ekibine dahil olan 37 yaşındaki Caner Erkin, kısa sürede gördüğü kart sayısıyla gündeme geldi. Deneyimli sol bek, geçmişte hem küfür nedeniyle hem de bir takım arkadaşına tokat attığı için iki kez kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Pendikspor karşılaşmasında yaşanan tokat olayının ardından ise disiplin kurulu tarafından altı maçlık ağır bir ceza almıştı.

Ceza dönüşü de farklı olmadı.

Ümraniyespor maçında da kart gördü.

Sakaryaspor'un Ümraniyespor'u ağırladığı maçta Caner Erkin bu kez 52.dakikada kırmızı kart gördü. 

Sezona da Bandırma deplasmanında kırmızı kartla başlayan Caner Erkin, ilginç bir istatistiğin sahibi oldu.

8 maçta 3 kırmızı kart...

Sakaryaspor bu sezon 15 maça çıktı Caner Erkin bu maçların sadece 8'inde sahadaydı. Bu 8 maçın 3'ünü tamamlayamayan Caner 8 maçta gördüğü 3 kırmızı kartla Sakaryaspor camiasında da sabırları taşırdı. 

Caner Erkin, Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyerlerinde kırmızı kartı sadece bir kez görürken Eyüpspor'da 2, Karagümrük'te bir kez gördü.

