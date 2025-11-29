Sakaryaspor Forması Giyen Caner Erkin, 8 Maçta 3 Kırmızı Kart Gördü
Tecrübeli sol bek Caner Erkin, futbol kariyerine Manisaspor’da başladıktan sonra CSKA Moskova, Galatasaray ve uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe’de önemli başarılara imza attı. Inter'e transfer olan ancak sezon başında Beşiktaş'a gelerek görev yapan milli futbolcu, son olarak Eyüpspor’da oynuyordu. 2025 yazında ise Caner Erkin, Sakaryaspor ile anlaşarak yeşil-siyahlı ekibe katıldı.
Ancak bu birliktelikte golleri ve asistlerinden çok kartlarıyla anılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşına tokat atarak kırmızı kart görmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ümraniyespor maçında da kart gördü.
8 maçta 3 kırmızı kart...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın