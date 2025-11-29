Gaziantep FK - Eyüpspor Maçında Yaşananlar İzleyenleri Yine Hayret Ettirdi

Süper Lig'de her haftaya bir tuhaflık düşüyor neredeyse. Son haftalarda bahis operasyonları ile sarsılan Türk futbolunda hakemler, futbolcular ve başkanlar ceza almış ve operasyonların devam edeceği bilgisi verilmişti. Dünya futbolunda itibarı sarsılan Türk futbolu bu kez de ilginç bir golle gündeme geldi.

Bu hafta Gaziantep FK-Eyüpspor maçında farklı bir olay yaşandı. Maç 2-0 bitmek üzereyken son saniyelerde Gaziantep FK'nın attığı golle maç 2-1'e geldi.

Bu golü ilginç kılan konu ise golün boş kaleye atılırken kalecinin kavga ayırmak için kalesini boşaltmasıydı. Avrupa'daki birçok futbol hesabı da bu golü paylaştı.