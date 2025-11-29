onedio
Gaziantep FK - Eyüpspor Maçında Yaşananlar İzleyenleri Yine Hayret Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 20:06

Süper Lig'de her haftaya bir tuhaflık düşüyor neredeyse. Son haftalarda bahis operasyonları ile sarsılan Türk futbolunda hakemler, futbolcular ve başkanlar ceza almış ve operasyonların devam edeceği bilgisi verilmişti. Dünya futbolunda itibarı sarsılan Türk futbolu bu kez de ilginç bir golle gündeme geldi. 

Bu hafta Gaziantep FK-Eyüpspor maçında farklı bir olay yaşandı. Maç 2-0 bitmek üzereyken son saniyelerde Gaziantep FK'nın attığı golle maç 2-1'e geldi. 

Bu golü ilginç kılan konu ise golün boş kaleye atılırken kalecinin kavga ayırmak için kalesini boşaltmasıydı. Avrupa'daki birçok futbol hesabı da bu golü paylaştı.

Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Süper Lig'in 14.hafta maçında Gaziantep FK ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. 22 puanlı Gaziantep FK, ligin alt sıralarında zor günler geçiren Eyüpspor'u konuk etti. 

Maçı kazanan ise misafir takım Eyüpspor oldu ve Eyüpspor bu üç puanlı düşme hattının üstüne kendini attı.

Son gol maça damgasını vurdu.

Maç 2-0 bitti derken Gaziantep FK'nın Boateng'in ayağından bulduğu gol maça damga vurdu. 

Pozisyon esnasında Gaziantep kalecisi Zafer Görgen, kavgayı ayırmaya giderek kalesini boşalttı. Yarı alanın ortasında topu kapan Boateng ise kariyerinin en kolay gollerinden birine imza attı. 

Kalecinin bu hatası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

*Haber içeriğindeki tüm görseller beIN Sports'tan alınmıştır

