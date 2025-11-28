Edirnespor Başkanı Futbolcularının Hangi Maçlara Bahis Yaptıklarını Açıkladı

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, kadro daralmasının mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığını belirterek, kamuoyunda oluşan yanlış algıya tepki gösterdi. Ayaydın, “Futbolcular sanki şike yapmış gibi lanse edildi ama ben tüm maçlarını tek tek izledim, böyle bir durum yok. Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbiler gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük miktarlarla bahis oynamış. Federasyonun uygulaması doğru; eğer ortada bir şike varsa futbolcusundan başkanına herkes cezasını çekmelidir” dedi.