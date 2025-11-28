onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Edirnespor Başkanı Futbolcularının Hangi Maçlara Bahis Yaptıklarını Açıkladı

Edirnespor Başkanı Futbolcularının Hangi Maçlara Bahis Yaptıklarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 00:15

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, bahis soruşturması sonrası birçok oyuncunun 3 ila 12 ay arası ceza alması nedeniyle kadronun ciddi şekilde daraldığını ve acil transfer çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 futbolcuları hak mahrumiyeti aldı.

10 futbolcuları hak mahrumiyeti aldı.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Edirnespor, bahis soruşturması sonucunda 10 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp Başkanı Onur Yaren Ayaydın, düzenlediği basın toplantısında sürecin Türk futbolu için kritik bir adım olduğunu belirterek, “Bu sadece birinci dalga, devamı gelecek. En az ceza 3 ay, 9 ile 12 ay arasında yaptırımlar alan oyuncularımız da var. Kadromuz ciddi şekilde daraldı” dedi.

Futbolcularının hangi maçlara bahis yaptığını açıkladı.

Futbolcularının hangi maçlara bahis yaptığını açıkladı.

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, kadro daralmasının mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığını belirterek, kamuoyunda oluşan yanlış algıya tepki gösterdi. Ayaydın, “Futbolcular sanki şike yapmış gibi lanse edildi ama ben tüm maçlarını tek tek izledim, böyle bir durum yok. Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbiler gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük miktarlarla bahis oynamış. Federasyonun uygulaması doğru; eğer ortada bir şike varsa futbolcusundan başkanına herkes cezasını çekmelidir” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın