Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesi Papa 14. Leo ile Bir Araya Gelecek
Yasemin Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun pazar günü ailemizle özel bir görüşme yapacağı tarafımıza iletildi,” ifadelerini kullandı. Bu hafta Türkiye’ye gelen Papa 14. Leo’nun, ocak ayında bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yakınlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Minguzzi ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın