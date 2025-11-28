onedio
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesi Papa 14. Leo ile Bir Araya Gelecek

28.11.2025 - 22:58

Yasemin Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun pazar günü ailemizle özel bir görüşme yapacağı tarafımıza iletildi,” ifadelerini kullandı. Bu hafta Türkiye’ye gelen Papa 14. Leo’nun, ocak ayında bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yakınlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti devam ediyor.

İznik için Türkiye'ye gelen Ankara ve İstanbul'da da ziyaretler gerçekleştiren Papa'nın önemli temasları devam ediyor. Bu temaslar için de Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin de olacağı öğrenildi.

Yasemin Minguzzi ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun pazar günü ailemize özel bir kabul gerçekleştireceği tarafımıza iletilmiştir,” açıklamasını yaptı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile müzisyen Yasemin Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de alışveriş için gittiği bir bitpazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Minguzzi’nin ölümü Türkiye’de geniş yankı bulurken, İtalya’da da önemli ölçüde gündem olmuştu. Anne Yasemin Minguzzi, duyurusunda şu ifadeyi kullandı: “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü ailemizle özel bir kabul gerçekleşeceği ve bu kabulün, ziyaretin resmî programında yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olarak yer aldığı tarafımıza bildirilmiştir.”

