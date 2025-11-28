Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesi Papa 14. Leo ile Bir Araya Gelecek

Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun pazar günü ailemize özel bir kabul gerçekleştireceği tarafımıza iletilmiştir,” açıklamasını yaptı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile müzisyen Yasemin Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de alışveriş için gittiği bir bitpazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Minguzzi’nin ölümü Türkiye’de geniş yankı bulurken, İtalya’da da önemli ölçüde gündem olmuştu. Anne Yasemin Minguzzi, duyurusunda şu ifadeyi kullandı: “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü ailemizle özel bir kabul gerçekleşeceği ve bu kabulün, ziyaretin resmî programında yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olarak yer aldığı tarafımıza bildirilmiştir.”