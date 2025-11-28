Victor Osimhen, Fenerbahçe Maçında Oynayabilecek mi? Osimhen'de Kritik Gelişme
Galatasaray, Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlığını sürdürürken Osimhen'in oynayıp oynamayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.
Milli takımda sakatlanarak takımını son haftalarda yalnız bırakan golcü oyuncunun Fenerbahçe maçında oynaması isçin tüm şartlar seferber edilmiş durumda.
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında flaş bir gelişme yaşandı ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Gözler Osimhen'e çevrildi.
Galatasaray, Osimhen paylaşımı yaptı.
