Victor Osimhen, Fenerbahçe Maçında Oynayabilecek mi? Osimhen'de Kritik Gelişme

Kritik derbi öncesi Galatasaray’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanlarına devam ederken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen de çalışmada yer aldı. Nijerya – Demokratik Kongo karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez takımla antrenmana çıkan yıldız futbolcunun görüntüleri, Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak taraftarların heyecanını artırdı.