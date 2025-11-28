onedio
Victor Osimhen, Fenerbahçe Maçında Oynayabilecek mi? Osimhen'de Kritik Gelişme

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 21:20

Galatasaray, Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlığını sürdürürken Osimhen'in oynayıp oynamayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. 

Milli takımda sakatlanarak takımını son haftalarda yalnız bırakan golcü oyuncunun Fenerbahçe maçında oynaması isçin tüm şartlar seferber edilmiş durumda. 

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında flaş bir gelişme yaşandı ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gözler Osimhen'e çevrildi.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya gelecek. Dev derbi, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın, zirve yarışının seyrini değiştirmesi bekleniyor.

Böylesine bir maçta elbette gözler yıldız oyunculara çevrildi. En büyük merak konusu ise Osimhen'in yetişip yetişemeyeceğiydi.

Galatasaray, Osimhen paylaşımı yaptı.

Kritik derbi öncesi Galatasaray’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanlarına devam ederken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen de çalışmada yer aldı. Nijerya – Demokratik Kongo karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez takımla antrenmana çıkan yıldız futbolcunun görüntüleri, Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak taraftarların heyecanını artırdı.

