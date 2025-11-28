Romanya Savunma Bakanı'nın CV'si Sahte Çıktı, İstifa Etmek Zorunda Kaldı

Romanya Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu’nun özgeçmişindeki çelişkiler, ülkede büyük tartışma yarattı. Tutarsızlıklar yalnızca belirsizlik yaratmakla kalmayıp, muhtemel bir yasa ihlali ihtimalini de gündeme taşıdı. Libertatea’nın belgelerine göre Moșteanu, 2015–2016 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı’nda danışman ve bazı devlet şirketlerinin yönetim kurullarında görev aldı. Ancak o dönemde bu pozisyonlar için yükseköğrenim diploması zorunluydu. Bakanın özgeçmişinde beyan ettiği tek üniversite diploması, resmi biyografilerinden çıkarıldı; söz konusu üniversite ise Moșteanu’nun hiçbir zaman öğrencileri arasında yer almadığını açıkladı.