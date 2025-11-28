Romanya Savunma Bakanı'nın CV'si Sahte Çıktı, İstifa Etmek Zorunda Kaldı
Romanya’da büyük yankı uyandıran bir “sahte CV” skandalı gündeme geldi. Ülkenin Savunma Bakanı Mosteanu’nun özgeçmişinde çelişkiler tespit edilirken, olası yasa ihlali ihtimali de gündeme geldi. Ayrıca bakanın mezun olduğunu belirttiği üniversitenin, 2012 yılında sahte diplomalarla ilgili bir soruşturmadan geçtiği ortaya çıktı.
Mezun olduğu üniversite bakanı yalanladı.
Mezun olduğunu söylediği bölüm o yıllarda kurulmamış.
Rus saldırı ihtimalini bahane göstererek istifa etti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
