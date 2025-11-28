onedio
Romanya Savunma Bakanı'nın CV'si Sahte Çıktı, İstifa Etmek Zorunda Kaldı

Romanya Savunma Bakanı'nın CV'si Sahte Çıktı, İstifa Etmek Zorunda Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 19:47

Romanya’da büyük yankı uyandıran bir “sahte CV” skandalı gündeme geldi. Ülkenin Savunma Bakanı Mosteanu’nun özgeçmişinde çelişkiler tespit edilirken, olası yasa ihlali ihtimali de gündeme geldi. Ayrıca bakanın mezun olduğunu belirttiği üniversitenin, 2012 yılında sahte diplomalarla ilgili bir soruşturmadan geçtiği ortaya çıktı.

Mezun olduğu üniversite bakanı yalanladı.

Mezun olduğu üniversite bakanı yalanladı.

Romanya Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu’nun özgeçmişindeki çelişkiler, ülkede büyük tartışma yarattı. Tutarsızlıklar yalnızca belirsizlik yaratmakla kalmayıp, muhtemel bir yasa ihlali ihtimalini de gündeme taşıdı. Libertatea’nın belgelerine göre Moșteanu, 2015–2016 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı’nda danışman ve bazı devlet şirketlerinin yönetim kurullarında görev aldı. Ancak o dönemde bu pozisyonlar için yükseköğrenim diploması zorunluydu. Bakanın özgeçmişinde beyan ettiği tek üniversite diploması, resmi biyografilerinden çıkarıldı; söz konusu üniversite ise Moșteanu’nun hiçbir zaman öğrencileri arasında yer almadığını açıkladı.

Mezun olduğunu söylediği bölüm o yıllarda kurulmamış.

Mezun olduğunu söylediği bölüm o yıllarda kurulmamış.

Moșteanu’nun Ulaştırma Bakanlığı döneminde, TAROM’un internet sitesinde yayımlanan ilk resmi özgeçmişinde 1996–2000 yılları arasında Athenaeum Üniversitesi’nde Yönetim bölümünü tamamladığı belirtiliyordu. Söz konusu diploma, o dönemde Moșteanu’nun sahip olduğu tek yükseköğrenim belgesiydi. Ancak Athenaeum Üniversitesi, bu bölümün belirtilen yıllarda faaliyette olmadığını ve Moșteanu’nun kayıtları arasında yer almadığını resmen açıkladı.

Rus saldırı ihtimalini bahane göstererek istifa etti.

Rus saldırı ihtimalini bahane göstererek istifa etti.

Mosteanu paylaşımında, “Romanya ve Avrupa Rus tehdidi altında. Ulusal güvenliğimiz her koşulda korunmalı. Geçmişte yaptığım hatalar ve eğitimimle ilgili tartışmaların, ülkeyi yönetenlerin kritik görevlerine odaklanmasını engellemesini istemiyorum” ifadelerini kullanarak istifasının gerekçesini açıkladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
