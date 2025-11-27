Icardi-Wanda Nara Arasındaki Olaylı Davanın Avukatı Tutuklandı

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında aylardır süren hukuki gerilim hafızalarda tazeliğini koruyor. Hem ortak mal varlıkları hem ortak şirketler hem de çocukların velayeti gibi konular magazin basınının gündeminden düşmemişti. Mauro Icardi'ye Wanda Nara ve avukatları tarafından yapılan suçlamalar ise birkaç kez karakolda sonuçlanmıştı.

Bugün Arjantin basınındaki haberde ise bu avukatlardan birinin tutuklandığı yönündeydi. Icardi de bu duruma sessiz kalmadı ve bol göndermeli bir mesaj paylaştı.