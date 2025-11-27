onedio
Icardi-Wanda Nara Arasındaki Olaylı Davanın Avukatı Tutuklandı

Hakan Karakoca
27.11.2025 - 21:50

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında aylardır süren hukuki gerilim hafızalarda tazeliğini koruyor. Hem ortak mal varlıkları hem ortak şirketler hem de çocukların velayeti gibi konular magazin basınının gündeminden düşmemişti. Mauro Icardi'ye Wanda Nara ve avukatları tarafından yapılan suçlamalar ise birkaç kez karakolda sonuçlanmıştı. 

Bugün Arjantin basınındaki haberde ise bu avukatlardan birinin tutuklandığı yönündeydi. Icardi de bu duruma sessiz kalmadı ve bol göndermeli bir mesaj paylaştı.

Büyük aşkın ne kadar gürültülü ve olaylı bittiğini hepimiz biliyoruz.

Wanda Nara ve Mauro Icardi aşkı Türkiye, Arjantin, İtalya, Fransa gibi ülkelerde her zaman magazinin ana gündem maddelerinden biriydi. Ancak bu aşkın fırtınalı şekilde bitişi ve ardından yaşanan kavga-gürültü artık adli kaynakların konusu haline gelmişti. 

Bugün bu mahkeme sürecinde yeni bir süreç yaşandı ve Wanda Nara'nın avukatlarından biri tutuklandı.

Mauro Icardi bu tutuklamaya sessiz kalmadı.

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, Payarola hakkında yürütülen dolandırıcılık soruşturması sonuçlandı ve mahkeme, avukatı suçlu bularak tutuklanmasına hükmetti. Haberde, Payarola’nın bir sözleşmede Wanda Nara’nın imzasını taklit ettiğinin de tespit edildiği aktarıldı.

Wanda Nara, gelişmelerin ardından sert bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Nasıl demişlerdi?

'Herkes hak ettiği avukata sahiptir.' Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.

'İyi avukatlar ve her şeyden önce Büyük İnsanlar' kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.

Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor.'

