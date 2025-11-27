onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Arda Turan Rusya Ukrayna Savaşı Gölgesindeki Futbol Ortamını Anlattı

Arda Turan Rusya Ukrayna Savaşı Gölgesindeki Futbol Ortamını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 12:35

Futbolculuğunda Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynadıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Arda Turan başarılı Eyüpspor döneminin ardından Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Shaktar'ın teknik direktörü oldu. Ancak Ukrayna üç yıldır Rusya'yla sıcak bir savaş halinde ve bu da ülkedeki her şey gibi futbolu da etkiliyor. Bir basın toplantısında Turan'a savaşın gölgesinde futbolun nasıl oynandığı soruldu. Genç hocanın yanıtı uzun ve kapsamlı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Ukrayna liginde 30 puanla lider konumda.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Ukrayna liginde 30 puanla lider konumda.

Avrupa macerasını ise Konferans Ligi'nde sürdüren Ukrayna ekibinin teknik patronu Shamrock Rovers maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Turan Ukrayna'da savaşın gölgesindeki futbol ortamını şöyle anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın