Arda Turan Rusya Ukrayna Savaşı Gölgesindeki Futbol Ortamını Anlattı

Futbolculuğunda Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynadıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Arda Turan başarılı Eyüpspor döneminin ardından Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Shaktar'ın teknik direktörü oldu. Ancak Ukrayna üç yıldır Rusya'yla sıcak bir savaş halinde ve bu da ülkedeki her şey gibi futbolu da etkiliyor. Bir basın toplantısında Turan'a savaşın gölgesinde futbolun nasıl oynandığı soruldu. Genç hocanın yanıtı uzun ve kapsamlı oldu.