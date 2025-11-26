Barcelona'nın Stadı Camp Nou'yu Yenileyen 79 Türk İşçinin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı

Katalan Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı denetimde, 79 Türk işçinin aylardır ülkede geçerli çalışma izinleri olmadan bulunduğu belirlendi ve ilgili taşeron şirkete 1,09 milyon euro para cezası kesildi. Olay, işçilerin Türkiye’ye dönmek istemesi ve kendilerine verilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını fark etmeleriyle gün yüzüne çıktı. İşçilerden biri, “Bizi aldattılar. Geldiğimizde her şeyin yasal olduğunu söylediler ama öyle değilmiş. Bilseydik asla gelmezdik” diyerek yaşananları anlattı. Sorunu çözmek için CCOO sendikasına başvuran işçilerin başvurularının ardından, taşeron firmanın bu durumu fark edip işçileri işten çıkardığı ifade edildi.