Barcelona'nın Stadı Camp Nou'yu Yenileyen 79 Türk İşçinin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı
Camp Nou’nun Limak tarafından yürütülen yenileme projesi tamamlandı ve Barcelona, yeni stadında ilk maçına çıktı. Uzun süredir devam eden çalışmaların bitmesiyle birlikte taraftarlar modernize edilen tribünlere geri döndü. Açılış karşılaşmasını 4-0 kazanan Katalanlar bugün farklı bir konuyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışma Bakanlığı ihlali tespit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
79 kaçak işçi sebebiyle Barcelona para cezası aldı, işçiler Türkiye'ye gönderildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın