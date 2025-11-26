onedio
Barcelona'nın Stadı Camp Nou'yu Yenileyen 79 Türk İşçinin Kaçak Çalıştırıldığı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 17:35

Camp Nou’nun Limak tarafından yürütülen yenileme projesi tamamlandı ve Barcelona, yeni stadında ilk maçına çıktı. Uzun süredir devam eden çalışmaların bitmesiyle birlikte taraftarlar modernize edilen tribünlere geri döndü. Açılış karşılaşmasını 4-0 kazanan Katalanlar bugün farklı bir konuyla gündeme geldi.

Çalışma Bakanlığı ihlali tespit etti.

Marca’nın haberine göre Spotify Camp Nou’daki yenileme sürecine dahil edilen 79 Türk işçi kaçak çalıştırıldıkları belirlenerek ücretleri ödenmeden Türkiye’ye geri gönderildi. Haberde, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin stadyumdaki denetim sırasında söz konusu işçilerin kayıt dışı şekilde çalıştırıldığını ortaya çıkardığı aktarıldı. Barcelona’nın yeniden inşa projesinde yer alan çok sayıdaki taşeron şirketten biri olan Extreme Works, durumun ciddi bir göçmenlik ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti.

79 kaçak işçi sebebiyle Barcelona para cezası aldı, işçiler Türkiye'ye gönderildi.

Katalan Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı denetimde, 79 Türk işçinin aylardır ülkede geçerli çalışma izinleri olmadan bulunduğu belirlendi ve ilgili taşeron şirkete 1,09 milyon euro para cezası kesildi. Olay, işçilerin Türkiye’ye dönmek istemesi ve kendilerine verilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını fark etmeleriyle gün yüzüne çıktı. İşçilerden biri, “Bizi aldattılar. Geldiğimizde her şeyin yasal olduğunu söylediler ama öyle değilmiş. Bilseydik asla gelmezdik” diyerek yaşananları anlattı. Sorunu çözmek için CCOO sendikasına başvuran işçilerin başvurularının ardından, taşeron firmanın bu durumu fark edip işçileri işten çıkardığı ifade edildi.

