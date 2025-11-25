Galatasaray’ın Belçika Kabusu: Seri 9 Maça Yükseldi!

Sakatlık nedeniyle Osimhen, Lemina ve Singo gibi önemli oyuncularından yararlanmayan Galatasaray hayal kırıklığı yaşarken, Belçika ekiplerine karşı süren kötü seri de devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar Belçika ekipleriyle oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Belçika takımlarıyla 9 maç yapan Galatasaray 5 kez kaybederken, 4 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.