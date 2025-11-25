onedio
Galatasaray’ın Belçika Kabusu: Seri 9 Maça Yükseldi!

Galatasaray’ın Belçika Kabusu: Seri 9 Maça Yükseldi!

İsmail Kahraman
25.11.2025 - 23:55

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Devler Ligi’nde U.S Gilloise’ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Belçika takımlarına karşı bir kez daha yüzü gülmedi. Galatasaray, Belçika takımlarıyla yaptığı 9 maçın 5’inde yenildi, 4’ünde de berabere kaldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçta U.S Gilloise karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Sakatlık nedeniyle Osimhen, Lemina ve Singo gibi önemli oyuncularından yararlanmayan Galatasaray hayal kırıklığı yaşarken, Belçika ekiplerine karşı süren kötü seri de devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar Belçika ekipleriyle oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Belçika takımlarıyla 9 maç yapan Galatasaray 5 kez kaybederken, 4 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

