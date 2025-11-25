onedio
Fanatik Beşiktaş Taraftarı İngiliz Beşiktaş'ın Geldiği Duruma İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 21:23

Beşiktaş son yıllarda yönetim ve teknik direktör açısından istikrar sağlayamıyor ve bu istikrarsızlık puan tablosuna da yansıyor. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ve henüz ilk haftalarda Norveçli teknik adamla yollarını ayırıp kulübün son şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın'la devam eder siyah beyazlılarda sular durulmuyor. 

1-1 biten Samsunspor maçı sonrası taraftar Sergen Yalçın'ı da istifaya davet etti ve maç sonrası bazı taraftarlar öfkeliydi. Bu taraftarların arasında 30 yıldır Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten bir İngiliz futbolsever de vardı.

Kaynak: Taraftar Sports

Beşiktaş'ın durumuna isyan eden İngiliz taraftarın isyan dolu sözleri şöyle;

Tepkiler şöyle;

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

