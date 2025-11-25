Galatasaray'ın Liverpool ve Frankfurt Maçlarını Bilen Fenomenden Yeni Kehanet
Magic Osman isimli içerik üreticisi maçlar hakkında yaptığı skor tahminleriyle bir süredir biliniyor. Ancak onu tam anlamıyla şöhrete kavuşturan ise Galatasaray'ın Rams Park'taki Liverpool galibiyetini nokta atışı bilmiş olmasıydı. Bu tahminden sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Frankfurt mağlubiyetini de doğru bildiği ortaya çıkan Magic Osman yine iddialı bir tahminle takipçilerinin karşısına çıktı.
Kendi tarzıyla skor tahminleri yapan fenomen Galatasaray'ın 3-0'la geçtiği Ajax deplasmanındaki gol farkını bilmişti.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Kocaeli mağlubiyetini tahmin edemeyen Fenomen Osman iddialı bir tahminle ortamlara döndü.
