Galatasaray'ın Liverpool ve Frankfurt Maçlarını Bilen Fenomenden Yeni Kehanet

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 17:43

Magic Osman isimli içerik üreticisi maçlar hakkında yaptığı skor tahminleriyle bir süredir biliniyor. Ancak onu tam anlamıyla şöhrete kavuşturan ise Galatasaray'ın Rams Park'taki Liverpool galibiyetini nokta atışı bilmiş olmasıydı. Bu tahminden sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Frankfurt mağlubiyetini de doğru bildiği ortaya çıkan Magic Osman yine iddialı bir tahminle takipçilerinin karşısına çıktı.

Kendi tarzıyla skor tahminleri yapan fenomen Galatasaray'ın 3-0'la geçtiği Ajax deplasmanındaki gol farkını bilmişti.

Daha önce Frankfurt mağlubiyeti ve 1-0'lık Liverpool galibiyetini doğru bilmiş ve pek çok kişi tarafından futbol kahini olduğu düşünülmüştü.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Kocaeli mağlubiyetini tahmin edemeyen Fenomen Osman iddialı bir tahminle ortamlara döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada olan sarı kırmızılıların Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya evinde 2-1 mağlup olacağını tahmin etti. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray adına yaptığı tahminlerle adını duyuran fenomen bu maçın skorunu da bilebilecek mi?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
