Frankfurt Galatasaray Maçının Skorunu Bilen İçerik Üreticisi Liverpool Maçı İçin Tahminde Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2025 - 10:45

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Almanya'da Avrupa macerasına kötü bir start vermişti. Öne geçtiği maçta Alman rakibi Frankfurt karşısında 5-1 geriye düşen Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak magic osman isimi bir içerik üreticisi maçtan önce Galatasaray'ın 5-1 yenileceğini tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı isim haftaya İstanbul'da oynanacak Liverpool maçı için de bir tahminde bulundu.

Galatasaray Frankfurt karşısında aldığı yenilgiyle devler ligine kötü bir başlangıç yaptı.

Pek çok kişi Galatasaray'ın puan veya puanlar almasını beklerken bir içerik üreticisi Galatasaray'ın 5-1 yenileceğini öngördü.

Tabii bu tahmin onun sıradaki karşılaşma için yapacağı tahmin hakkında da merak uyandırdı.

Magic osman'a göre Galatasaray, sezona transfer rekorları ve iyi bir formla başlayan Liverpool'u Rams Park'ta 1-0 yenecek.

İşte o video 📹

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
