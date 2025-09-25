Frankfurt Galatasaray Maçının Skorunu Bilen İçerik Üreticisi Liverpool Maçı İçin Tahminde Bulundu
Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Almanya'da Avrupa macerasına kötü bir start vermişti. Öne geçtiği maçta Alman rakibi Frankfurt karşısında 5-1 geriye düşen Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak magic osman isimi bir içerik üreticisi maçtan önce Galatasaray'ın 5-1 yenileceğini tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı isim haftaya İstanbul'da oynanacak Liverpool maçı için de bir tahminde bulundu.
Galatasaray Frankfurt karşısında aldığı yenilgiyle devler ligine kötü bir başlangıç yaptı.
Pek çok kişi Galatasaray'ın puan veya puanlar almasını beklerken bir içerik üreticisi Galatasaray'ın 5-1 yenileceğini öngördü.
Tabii bu tahmin onun sıradaki karşılaşma için yapacağı tahmin hakkında da merak uyandırdı.
İşte o video 📹
