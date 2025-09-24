onedio
Ali Koç Başkanlıktan Gidince Kocasının Sevişmeyi Bıraktığını İtiraf Eden Kadın

Ali Koç Fenerbahçe
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2025 - 22:04

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Esra Ezmeci bu defa, Ali Koç başkanlıktan gidince kocası depresyona giren ve cinselliği bırakan bir takipçisinin derdine derman oldu.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim kurmaya devam ediyor.

Beyaz TV'deki gündüz kuşağı programının yanı sıra sık sık Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği düzenleyen Ezmeci, gelen sorulara videolu yanıtlar vererek takipçilerinin derdine derman oluyor.

Esra Ezmeci bu defa Ali Koç başkanlıktan gidince kocası hayata küsen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı. Takipçisinin 'Kocam, Ali Koç gitti diye ağlıyor. Benimle küstü, cinsellik yaşamıyor. Hayata küstü' itirafı sonrasında Ezmeci, tavsiyeler verdiği bir video yayınladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
