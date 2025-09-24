Ölmediği Ortaya Çıkan Boran Albora, Uzak Şehir'e Kalıcı Olarak mı Geri Döndü?
Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde neye uğradığımızı şaşırdık.
Boran Albora'nın kazada ölmeyip aylardır yoğun bakımda olduğunu öğrendiğimiz bölümle beraber seyirci, sosyal medyada ayaklandı.
