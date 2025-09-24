onedio
Ölmediği Ortaya Çıkan Boran Albora, Uzak Şehir'e Kalıcı Olarak mı Geri Döndü?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2025 - 19:36

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin Boran Albora'sının son bölümde hayatta olduğunu öğrenmiştik. Boran'ın diziye geri dönmesiyle Burç Kümbetlioğlu'nun dizide kalıcı olup olmayacağını merak etmiştik. Birsen Altuntaş, bu konuda açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde neye uğradığımızı şaşırdık.

Boran Albora'nın ölümüyle başlayan dizide Boran'ın eşi Alya ve kardeşi Cihan, bizzat Boran'ın vasiyetiyle evlenmişti. Fakat aralarındaki mecburi ilişki zamanla aşka dönüştü.

2. sezonla beraber Cihan ve Alya'nın ilişkisi muazzam bir gelişim yaşadı ve ikili arasındaki buzlar tamamen eridi. Seyirci artık Alya ve Cihan'ın mutlu sahnelerini beklemeye başlarken bu defa Boran'ın aslında ölmediğini öğrendik.

Boran Albora'nın kazada ölmeyip aylardır yoğun bakımda olduğunu öğrendiğimiz bölümle beraber seyirci, sosyal medyada ayaklandı.

Birsen Altuntaş, bu konuyu merak eden bir seyircinin sorusuna yanıt verdi. Altuntaş, 'Sezon başında konuktu ama geçen hafta ek sahneler eklendi. Sürekli hikâye değişiyor. Bakalım nereye evrilecek?' diyerek Uzak Şehir seyircisinin merakını giderdi.

