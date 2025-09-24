onedio
Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Selin Türkmen'den Dizi Hakkında İddialı Sözler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2025 - 17:07

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuyla diziye geri dönen Selin Türkmen, Çimen karakteriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda hikayeye geri dönen Türkmen, Gece Muhabiri kameralarına Şerbo hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde enfes bir geri dönüş yaşanacak.

Dizinin ilk bölümünden beri kadroda yer alan Selin Türkmen, 2. sezonda kadrodan ayrılmıştı. Kıvılcım'ın kızı Çimen'e hayat veren Türkmen, 4. sezon itibariyle Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor.

Selin Türkmen'in Çimen karakteriyle Şerbo'ya geri dönüşü şimdiden merak yaratırken Türkmen, Gece Muhabiri kameralarına konuştu.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti hakkında “Kızılcık Şerbeti, 10 yıl sonrasının Aşk-ı Memnu'su olabilecek bir dizi.” dedi.

