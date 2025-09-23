onedio
Kıskanmak Dizisinin Manipülatif Erkeği Nüzhet'e Yorumlar Gecikmedi

Kıskanmak Dizisinin Manipülatif Erkeği Nüzhet'e Yorumlar Gecikmedi

Aşk-ı Memnu yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2025 - 23:27

NOW ekranlarının iddialı dizisi Kıskanmak, 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizi özellikle Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Nüzhet karakterinin neredeyse tüm kadın karakterleri birer birer manipüle etmesiyle seyirciyi şoke etti. Haliyle Selahattin Paşalı'nın bu performansına yorum yağdı.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işleri arasında Kıskanmak yer alıyor.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işleri arasında Kıskanmak yer alıyor.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde yer aldığı Kıskanmak, ilk bölümüyle yoğun beğeni almıştı. Bu akşam (23 Eylül) yeni bölümü yayınlanan Kıskanmak, seyirciyi yine ekran başına kilitledi. 

Özellikle Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Nüzhet karakterinin dizideki kadın karakterleri tek tek manipüle etmesi hepimize Aşk-ı Memnu'nun efsanesi Behlül Haznedar'ı hatırlattı. Haliyle Kıskanmak'ın Nüzhet'ine sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

