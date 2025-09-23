Balayında Kaynana ve Görümce Sürpriziyle Karşılaşan Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Klinik psikolog Esra Ezmeci, hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelmeye devam ediyor. Ezmeci, televizyon programının yanı sıra sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Ezmeci bu defa balayına kaynanası ve görümcesiyle gitmek durumunda kalan kadının derdine çare oldu.
Buradan izleyebilirsiniz:
Kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalarıyla gündem olan Esra Ezmeci'nin sosyal medya paylaşımları devam ediyor.
