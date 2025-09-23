onedio
Balayında Kaynana ve Görümce Sürpriziyle Karşılaşan Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Esra Demirci
23.09.2025 - 22:02

Klinik psikolog Esra Ezmeci, hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelmeye devam ediyor. Ezmeci, televizyon programının yanı sıra sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Ezmeci bu defa balayına kaynanası ve görümcesiyle gitmek durumunda kalan kadının derdine çare oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalarıyla gündem olan Esra Ezmeci'nin sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, uzun süredir Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Ezmeci, bu defa balayına kaynanası ve görümcesiyle gitmek durumunda kalan yeni gelinin sorusuna videolu yanıt verdi. 

Ezmeci, yeni gelinin balayına giderken karşılaştığı bu soruna doğru yaklaşımda bulunması gerektiğini ve 'Onları istemiyorum değil, sadece seni istiyorum' minvalinde bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

