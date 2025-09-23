onedio
Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'in Gözaltına Alınmasına Ceren Karakoç'tan İlk Yorum

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2025 - 18:14

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu epey kaotik başladı. Dizinin 104. bölümündeki Doğa ve Firaz aşkı öylesine tepki gördü ki RTÜK olaya el attı. Bunun yanı sıra Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, bir YouTube programındaki sözleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Dizinin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan bu konuda ilk açıklama geldi.

KAYNAK: Magazin Burada

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonu hem bizler hem dizi ekibi için epey sürprizli geçiyor.

Seyirci, senaristlerin Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesiyle neye uğradığını şaşırırken dizi ekibi, bu hikayeye gelen tepkilerin ardından RTÜK soruşturmasıyla karşı karşıya geldi.

Bunun yanı sıra Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, bir YouTube programındaki sözleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Dizinin Nursema'sı Ceren Karakoç, senarist Merve Göntem'in gözaltına alınması hakkında ilk kez Magazin Burada kameralarına konuştu.

