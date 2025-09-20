onedio
Bahar'a Maral Karakteriyle Dahil Olan Hayal Köseoğlu'ndan Burç İtirafı

Bahar'a Maral Karakteriyle Dahil Olan Hayal Köseoğlu'ndan Burç İtirafı

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.09.2025 - 23:43

Bahar dizisinin 3. sezonuna dahil olan oyuncu Hayal Köseoğlu, Maral karakteriyle seyirciden asla olumlu geri dönüş alamadı. Sebebi ise doğrudan Aziz Uras'a ilgi duyması! Aziz Uras'a yürümeyip koşan Maral her bölüm sinirimizi daha da bozarken Hayal Köseoğlu, X hesabından Bahar'daki karakteri hakkında burç itirafında bulundu.

Bahar dizisinin 3. sezonunda Timur'un ardından oğlu Aziz Uras'a sinirlenmeye başladık.

Bahar dizisinin 3. sezonunda Timur'un ardından oğlu Aziz Uras'a sinirlenmeye başladık.

Aziz Uras ve Seren arasındaki soğukluk ekran başından bile anlaşılırken bir de hastaneye Hayal Köseoğlu'nun canlandırdığı Maral dahil oldu. Gelir gelmez Aziz Uras'tan hoşlanan Maral, niyetini açık açık belli edip bizi çileden çıkarırken Hayal Köseoğlu, karakteri hakkında X'te bir konu başlığı açtı.

Maral'ı canlandırırken hangi burç olduğunu düşündüğünü belirten Köseoğlu, ayrıca takipçilerinin tahminlerine yanıt verdi.

İşte Bahar'ın Maral'ı Hayal Köseoğlu'nun burç itirafı:

İşte Bahar'ın Maral'ı Hayal Köseoğlu'nun burç itirafı:
twitter.com

Köseoğlu, karakterinin terazi burcu olduğunu bir takipçisine yanıt verirken açıkladı. Bakalım Maral, terazi burcunu nasıl yansıtacak?

Köseoğlu, karakterinin terazi burcu olduğunu bir takipçisine yanıt verirken açıkladı. Bakalım Maral, terazi burcunu nasıl yansıtacak?

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Diğdem Çakır

bu kadın neden hep ikinci kadın oluyor? Sarışın severim ama Seren daha güzel Uras kendine gel

kenan kalav

Bu burç zırvaları için bu kadar reklam izliyoruz