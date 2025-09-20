Bahar'a Maral Karakteriyle Dahil Olan Hayal Köseoğlu'ndan Burç İtirafı
Bahar dizisinin 3. sezonuna dahil olan oyuncu Hayal Köseoğlu, Maral karakteriyle seyirciden asla olumlu geri dönüş alamadı. Sebebi ise doğrudan Aziz Uras'a ilgi duyması! Aziz Uras'a yürümeyip koşan Maral her bölüm sinirimizi daha da bozarken Hayal Köseoğlu, X hesabından Bahar'daki karakteri hakkında burç itirafında bulundu.
Bahar dizisinin 3. sezonunda Timur'un ardından oğlu Aziz Uras'a sinirlenmeye başladık.
İşte Bahar'ın Maral'ı Hayal Köseoğlu'nun burç itirafı:
Köseoğlu, karakterinin terazi burcu olduğunu bir takipçisine yanıt verirken açıkladı. Bakalım Maral, terazi burcunu nasıl yansıtacak?
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
bu kadın neden hep ikinci kadın oluyor? Sarışın severim ama Seren daha güzel Uras kendine gel
Bu burç zırvaları için bu kadar reklam izliyoruz