Bahar'a Maral Karakteriyle Dahil Olan Hayal Köseoğlu'ndan Burç İtirafı

Aziz Uras ve Seren arasındaki soğukluk ekran başından bile anlaşılırken bir de hastaneye Hayal Köseoğlu'nun canlandırdığı Maral dahil oldu. Gelir gelmez Aziz Uras'tan hoşlanan Maral, niyetini açık açık belli edip bizi çileden çıkarırken Hayal Köseoğlu, karakteri hakkında X'te bir konu başlığı açtı.

Maral'ı canlandırırken hangi burç olduğunu düşündüğünü belirten Köseoğlu, ayrıca takipçilerinin tahminlerine yanıt verdi.