onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Türk Televizyon Efsanesi Yaprak Dökümü'ndeki En İlginç Çekim Açıları

Türk Televizyon Efsanesi Yaprak Dökümü'ndeki En İlginç Çekim Açıları

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.09.2025 - 21:50

Türk televizyonlarına damga vuran dizi Yaprak Dökümü hem hikayesi hem oyunculuklarıyla zirvede yer alsa da Yaprak Dökümü'nü unutulmaz kılan bir diğer detay çekim açılarıydı. Son derece ilginç olan çekim açıları Yaprak Dökümü fanları tarafından X'te paylaşılınca bu paylaşımları sizler için sıralama ihtiyacı hissettik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nü unutmak neredeyse imkansız.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nü unutmak neredeyse imkansız.

Yayınlandığı dönem fırtınalar koparan dizi, şimdilerde de sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Dizinin sevenleri sık sık yeni akımlarla Yaprak Dökümü'nü gündem haline getirirken bu defa dizideki ilginç çekim açıları viral oldu. X'te paylaşılan çekim açılarını sizler için derledik.

İşte Yaprak Dökümü'nü unutulmaz yapan o sahneler:

İşte Yaprak Dökümü'nü unutulmaz yapan o sahneler:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın