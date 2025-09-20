Halef Dizisindeki Sahne, Yalan Dünya'daki "Fırat'ın Yazgısı" Dizisine Benzetildi
NOW'ın yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Halef dizisi, aşiret dizisi olmasıyla ilgi çekerken ilk bölümdeki can alıcı sahne, Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya'daki 'Fırat'ın Yazgısı' dizisine benzetildi. Ortaya goygoy dolu paylaşımlar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın iddialı aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın ilk bölümü, Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Yalan Dünya'ya benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Gelen yorumlar da burada:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın