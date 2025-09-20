onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Halef Dizisindeki Sahne, Yalan Dünya'daki "Fırat'ın Yazgısı" Dizisine Benzetildi

Halef Dizisindeki Sahne, Yalan Dünya'daki "Fırat'ın Yazgısı" Dizisine Benzetildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.09.2025 - 19:17

NOW'ın yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Halef dizisi, aşiret dizisi olmasıyla ilgi çekerken ilk bölümdeki can alıcı sahne, Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya'daki 'Fırat'ın Yazgısı' dizisine benzetildi. Ortaya goygoy dolu paylaşımlar çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın iddialı aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın ilk bölümü, Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Yalan Dünya'ya benzetildi.

NOW'ın iddialı aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın ilk bölümü, Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Yalan Dünya'ya benzetildi.

Yalan Dünya'ya benzetildi derken Yalan Dünya dizisinde Deniz, Emir ve Açılay'ın rol aldığı ve televizyonun dahi çocuğu Tufan'ın yönettiği 'Fırat'ın Yazgısı'na benzetildi demek istedik.

Ses efektleri, senaryo ve kamera açılarıyla tam bir Fırat'ın Yazgısı vibe'ı veren Halef dizisi haliyle sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

Buradan izleyebilirsiniz:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın