Üşenmeyip Saydık: Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban Toplamda Kaç Kez Vuruldu?
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri dönüş yaptı. Dizinin yeni bölüm ön izlemesinde gördük ki diziye geri dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban'ı vurdu. Arka Sokaklar seyircisi Hüsnü Çoban'ın vurulmasına artık alıştı fakat biz üşenmeyip sayalım dedik. Sizce, Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban kaç kez vurulmuştur?
Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.
Hüsnü Çoban'a ilk vurulma senaryosu 134. bölümde yazılıyor.
Sonra tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen 398. bölümdeki vurulma sahnesi var.
Hüsnü Çoban, 719. bölümde diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu.
