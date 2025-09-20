onedio
Üşenmeyip Saydık: Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban Toplamda Kaç Kez Vuruldu?

Üşenmeyip Saydık: Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban Toplamda Kaç Kez Vuruldu?

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.09.2025 - 16:57

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri dönüş yaptı. Dizinin yeni bölüm ön izlemesinde gördük ki diziye geri dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban'ı vurdu. Arka Sokaklar seyircisi Hüsnü Çoban'ın vurulmasına artık alıştı fakat biz üşenmeyip sayalım dedik. Sizce, Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban kaç kez vurulmuştur?

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Yeni sezonda Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz diziye geri döndü. Önceki sezonlarda şehit olan Ali'nin diziye nasıl bir hikayeyle geri döneceği merak ediliyordu fakat gelişi asla bekleneni vermedi. Kanal D'nin yayınladığı ön izlemede Ali'nin karanlık tarafa geçtiğini ve Hüsnü'yü vurduğunu gördük. Durum böyle olunca Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin kaç defa vurulduğunu hesaplamaya karar verdik.

Hüsnü Çoban'a ilk vurulma senaryosu 134. bölümde yazılıyor.

Hüsnü Çoban'a ilk vurulma senaryosu 134. bölümde yazılıyor.

134. bölümde Hüsnü bir operasyon sırasında kurşunların hedefi oluyor ve ağır yaralanıyor. Silahlı çatışma sırasında Kudret'in oğluna siper olan Hüsnü kurşunların hedefi oluyor ve hastaneye kaldırılıyor. Fakat Hüsnü Çoban'ın vurulma hikayesi bununla sınırlı kalmadı tabii.

Sonra tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen 398. bölümdeki vurulma sahnesi var.

Sonra tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen 398. bölümdeki vurulma sahnesi var.

Bu sahne henüz bölüm yayınlanmadan tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Fragmanda verilen vurulma sahnesiyle Hüsnü'nün öldüğüne hepimiz inanmıştık. Yaşam ve ölüm arasında gidip gelen Hüsnü Çoban, hayata döndürülmüştü fakat bir sonraki vurulmasının sebebi 398. bölümde başında ağlayan Ali'yle gerçekleşti.

Hüsnü Çoban, 719. bölümde diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu.

Hüsnü Çoban, 719. bölümde diziye geri dönen Ali tarafından vuruldu.

Kanal D'nin verdiği ön izleme sahnesiyle Hüsnü'nün Ali tarafından vurulduğunu gördük fakat bu vurulmanın nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz. Bakalım Hüsnü, 3. vurulmasından da sağ çıkabilecek mi?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
