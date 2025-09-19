Kadro Tamamlanıyor! Kuruluş Orhan Dizisine Yeni Oyuncu
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin kadrosuna pek çok yeni isim dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan'a yeni bir oyuncu daha geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
“Kuruluş Orhan” dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.
Can Atak’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu karakter, Orhan Bey’in hayatındaki en güvenilir rehberlerden biri olarak ekrana taşınacak.
