Kadro Tamamlanıyor! Kuruluş Orhan Dizisine Yeni Oyuncu

Kuruluş Osman
Esra Demirci
19.09.2025 - 23:15

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin kadrosuna pek çok yeni isim dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan'a yeni bir oyuncu daha geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

“Kuruluş Orhan” dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Daha önce “Deha”, “Karagül” ve “Adalett” gibi dikkat çeken projelerde rol alan Can Atak, bu kez “Kuruluş Osman” evreninde izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, dizide Orhan Bey’i canlandıracak Mert Yazıcıoğlu’nun en yakınındaki isimlerden biri olan Kara Halil karakterine hayat verecek.

Can Atak’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu karakter, Orhan Bey’in hayatındaki en güvenilir rehberlerden biri olarak ekrana taşınacak.

Medrese eğitimi almış, ilim sahibi bir Anadolu alimi olarak resmedilen Kara Halil; yalnızca Orhan’ın yaveri değil, aynı zamanda ona yol gösteren, ağırbaşlı ve bilge bir figür olarak karşımıza çıkacak. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan dizisinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
