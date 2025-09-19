onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Senaryonun Değişmesine Rağmen Firaz'ın Nursema'yı Aldatma Hikayesi Değişmedi

Kızılcık Şerbeti'nde Senaryonun Değişmesine Rağmen Firaz'ın Nursema'yı Aldatma Hikayesi Değişmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2025 - 22:42

Kızılcık Şerbeti'nde gelen tepkilerin ardından Doğa ve Firaz aşkı başlamadan bitti. Doğa'nın mesajlaştığı kişi Fatih çıkarken Nursema ve Firaz cephesinde işler değişmedi. Firaz'ın Demet adlı bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Haliyle seyirciden yine tepki yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Nursema'yı aldattığı o sahne:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın