Özetten Bile Silmişler: Kızılcık Şerbeti'nde Tepki Alan Doğa ve Firaz Sahneleri Değiştirildi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2025 - 21:40

Kızılcık Şerbeti, son birkaç gündür gündemden düşmüyordu. Doğa ve Firaz için yazılan aşk hikayesi seyirciden yoğun tepki alınca senaristler geri adım attı. RTÜK'ün soruşturma açma kararı aldığı dizideki yasak aşk sahnesi özet bölümünden bile kaldırıldı ve söz konusu hikaye bambaşka bir senaryoyla ele alındı.

İki gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla gündemden düşmüyor.

Doğa ve Firaz karakterlerinin aşk yaşayacağı yepyeni ama bir o kadar da iddialı bir senaryoyla geri dönüş yapan Şerbo'da bu hikaye seyirciden yoğun tepki topladı. Öyle ki olaya RTÜK bile el attı ve sonunda dizi senaristleri geri adım atmak durumunda kaldı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz sahnelerine nasıl müdahale edileceği merak edilirken düzeltmelere özet bölümüyle başlandığını gördük.

Doğa'ya aşk mesajı atan kişinin Fatih olduğunu görsek de Firaz, Nursema'yı Demet adlı biriyle aldatıyor.

Yani hikayede Fatih'in aldatılma sahnesinden vazgeçilse de Nursema, Firaz tarafından aldatılıyor. Dizideki değişen sahneyi sizler için aşağıya bıraktık! Bakalım tepkiniz ne olacak?

İşte Kızılcık Şerbeti'nde değiştirilen Doğa ve Firaz sahnesi:

Peki, siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce inandırıcı bir değişiklik olmuş mu?

