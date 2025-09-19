Özetten Bile Silmişler: Kızılcık Şerbeti'nde Tepki Alan Doğa ve Firaz Sahneleri Değiştirildi
Kızılcık Şerbeti, son birkaç gündür gündemden düşmüyordu. Doğa ve Firaz için yazılan aşk hikayesi seyirciden yoğun tepki alınca senaristler geri adım attı. RTÜK'ün soruşturma açma kararı aldığı dizideki yasak aşk sahnesi özet bölümünden bile kaldırıldı ve söz konusu hikaye bambaşka bir senaryoyla ele alındı.
İki gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla gündemden düşmüyor.
Doğa'ya aşk mesajı atan kişinin Fatih olduğunu görsek de Firaz, Nursema'yı Demet adlı biriyle aldatıyor.
İşte Kızılcık Şerbeti'nde değiştirilen Doğa ve Firaz sahnesi:
Peki, siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce inandırıcı bir değişiklik olmuş mu?
