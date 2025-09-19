onedio
Dizi & Film
Yüzüklerin Efendisi'nin 1980 Yapımı Animasyonundaki Güç Yüzüğünü Yok Etme Sahnesi

Esra Demirci
19.09.2025 - 19:36

Yüzüklerin Efendisi yalnızca Peter Jackson’ın üçlemesinden ibaret değil. 1980’de televizyon için animasyon formatında Kralın Dönüşü uyarlaması yapılmıştı. İşte o filmin yüzüğün yok edilme sahnesi, yıllar sonra sosyal medyada yeniden karşımıza çıktı: Gollum’un Frodo’nun parmağını ısırarak yüzüğü kapması ve lavların içine düşüşü, hem nostaljik hem de şaşırtıcı bir biçimde yeniden gündem oldu.

KAYNAK: @ortadunyarehberi / Instagram

Buradan izleyebilirsiniz:

Peter Jackson’dan çok önce, 1980’de çekilen Kralın Dönüşü animasyonu vardı.

Efsane film serisi, aslında 1980 yılında televizyon için animasyon formatıyla ekrana gelmişti. Animasyondaki güç yüzüğünün yok edilme sahnesi yıllar sonra sosyal medyada gündem olurken Peter Jackson'ın filmiyle 1980 yılındaki animasyonun o sahnesi arasındaki benzerlik şaşırttı. En büyük farklılık ise Gollum'un yeşil bir uzaylı formatıyla karşımıza çıkması oldu.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
