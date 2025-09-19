Yüzüklerin Efendisi'nin 1980 Yapımı Animasyonundaki Güç Yüzüğünü Yok Etme Sahnesi
Yüzüklerin Efendisi yalnızca Peter Jackson’ın üçlemesinden ibaret değil. 1980’de televizyon için animasyon formatında Kralın Dönüşü uyarlaması yapılmıştı. İşte o filmin yüzüğün yok edilme sahnesi, yıllar sonra sosyal medyada yeniden karşımıza çıktı: Gollum’un Frodo’nun parmağını ısırarak yüzüğü kapması ve lavların içine düşüşü, hem nostaljik hem de şaşırtıcı bir biçimde yeniden gündem oldu.
KAYNAK: @ortadunyarehberi / Instagram
Buradan izleyebilirsiniz:
Peter Jackson’dan çok önce, 1980’de çekilen Kralın Dönüşü animasyonu vardı.
