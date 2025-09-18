Eşref Rüya Şov Yaptı! 17 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları
17 Eylül Çarşamba akşamı 2 dizi yayınlandı. Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin izleyici karşısına çıktığı günün reyting sonuçları belli oldu. Eşref Rüya 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yaparak listenin ilk sırasına oturdu.
17 Eylül Çarşamba reyting birincisi kim oldu, reyting sonuçları ne oldu diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...
17 Eylül Çarşamba akşamı Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümü yayınlandı.
17 Eylül Çarşamba günü reytinglerde Eşref Rüya en çok izlenen dizi oldu.
Sahipsizler dizisi Total grubunda 2. sırada yer alırken AB'de 7. sıraya kadar geriledi.
17 Eylül Çarşamba günü ABC1 kategorisi reytinglerini de buraya bırakıyoruz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
