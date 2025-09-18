onedio
Eşref Rüya Şov Yaptı! 17 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları

Esra Demirci
18.09.2025 - 11:27
18.09.2025 - 11:27

17 Eylül Çarşamba akşamı 2 dizi yayınlandı. Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin izleyici karşısına çıktığı günün reyting sonuçları belli oldu. Eşref Rüya 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yaparak listenin ilk sırasına oturdu.

17 Eylül Çarşamba reyting birincisi kim oldu, reyting sonuçları ne oldu diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

17 Eylül Çarşamba akşamı Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümü yayınlandı.

Sahipsizler geçtiğimiz hafta yeni sezona başlamış ve hiç de fena olmayan oranlar almıştı. Eşref Rüya ise dün akşam 2. sezonuyla açılışı yaptı. Eşref Rüya aldığı oranlarla Sahipsizler'i tahtından etti.

17 Eylül Çarşamba günü reytinglerde Eşref Rüya en çok izlenen dizi oldu.

Eşref Rüya sezon finalinde Total’de 6.75, AB’de 5.72, ABC1’de 6.45 reyting alıp ara vermişti. 2. sezonuyla geri dönen dizi Total'de 7.59, AB'de 6.43 ve ABC1'de 8.09 oranında reyting alarak muhteşem bir geri dönüş yaptı. 

Sahipsizler dizisi ise üç kategoride de düşüş yaşadı.

Sahipsizler dizisi Total grubunda 2. sırada yer alırken AB'de 7. sıraya kadar geriledi.

17 Eylül Çarşamba günü ABC1 kategorisi reytinglerini de buraya bırakıyoruz:

Peki siz bu oranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen günlerde Eşref Rüya ve Sahipsizler arasındaki rekabet nasıl sonuçlanır?

