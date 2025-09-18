onedio
Pinko Cinayeti Ortaya Çıkıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Katili Olan Işıl'ı Kim Tehdit Etti?

Pinko Cinayeti Ortaya Çıkıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Katili Olan Işıl'ı Kim Tehdit Etti?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2025 - 09:30

Kızılcık Şerbeti'nin efsane karakteri Pembe, Işıl'ın hain planlıyla ölmüş ve meydan metres Işıl'a kalmıştı. 4. sezona geçmemize ve dizide zaman atlaması yaşanmasına rağmen Pembe cinayeti hala aydınlanmazken sonunda senaristler bu konuya yoğunlaşmayı akıl etti. 105. fragmanında Işıl, Pembe'nin katili olduğunu bilen birinden tehdit mesajı aldı. Peki, bu mesajı gönderen kişi kim olabilir?

Kızılcık Şerbeti'ndeki gelmiş geçmiş en şoke eden olay hiç şüphesiz başrol Pembe'nin ölmesi oldu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki gelmiş geçmiş en şoke eden olay hiç şüphesiz başrol Pembe'nin ölmesi oldu.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri, hikayesi bittiği gerekçesiyle diziden çıkarıldı. Fakat onun bu gidişinin ölümle olacağını asla düşünmezdik. Azgın teke hastalığından muzdarip Apo'nun yeni metresi Işıl tarafından öldürülen Pembe'mizin yılı gelirken Işıl'ın hala hiçbir şekilnde ifşa olmaması seyirciyi epey rahatsız etmeye başladı.

Işıl ve Koray'ın Pembe'yi öldürdüğünü bilen tek kişi Mustafa'ya kimse inanmıyor ve hikayeye göre Mustafa hafızasını kaybetmiş. Mustafa'nın neler yaşadığı önümüzdeki günlerde netleşir diye düşünürken beklenmedik bir şeyle karşılaştık. Yayınlanan 105. bölüm fragmanında Işıl'ın katil olduğunu bilen biri tarafından tehdit edildiğini gördük. Peki, Işıl'ı kim tehdit etmiş olabilir?

İlk ihtimal elbette Mustafa!

İlk ihtimal elbette Mustafa!

Yeni sezonda Mustafa'nın hafızasını kaybettiğini gördük fakat Apo ve Ömer'in odayı terk etmelerinin ardından attığı bakışlarla yalan söylüyor olabileceği fikri daha mantıklı gelmeye başladı. Hastanede korunaklı bir odada kalan Mustafa'nın dışarıyla bağlantısı yok, fakat bu bizim bildiğimiz kısmı. Mustafa, birilerini aracı ederek Işıl'a tehdit mesajını gönderen kişi olabilir.

Rakiplerinden daima bir adım ileride olan Asude'yi de unutmamak lazım.

Rakiplerinden daima bir adım ileride olan Asude'yi de unutmamak lazım.

Asude, kesinlikle her taşın altından çıkan bir karakter. İnsan sarrafı olan Hacı Asude, Apo ve Işıl ilişkisini ilk fark edenlerdendi. Dikkati sayesinde Işıl'ın katil olduğunu öğrenmiş ve bunu lehine kullanma kararı almış olabilir.

Köşke aniden gelen ve her şeyden ilginç bir şekilde haberdar olan Birsen!

Köşke aniden gelen ve her şeyden ilginç bir şekilde haberdar olan Birsen!

Şimdi size en güçlü ihtimali sunuyoruz. 4. sezona damdan düşer gibi dahil olan Birsen, uçan kuştan bile haberi olan bir karakter. Her yerde kulağı olan Birsen'in Işıl ve Koray'ın Pembe'yi öldürdüğünü bilmemesi imkansız gibi duruyor. Birsen, bunu evde öğrenmiş veya Mustafa tarafından öldürülen Koray'ın bir yakını olarak köşke intikam için gelmiş olabilir.

Peki, siz bu teorileri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

