Pinko Cinayeti Ortaya Çıkıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Katili Olan Işıl'ı Kim Tehdit Etti?

Şimdi size en güçlü ihtimali sunuyoruz. 4. sezona damdan düşer gibi dahil olan Birsen, uçan kuştan bile haberi olan bir karakter. Her yerde kulağı olan Birsen'in Işıl ve Koray'ın Pembe'yi öldürdüğünü bilmemesi imkansız gibi duruyor. Birsen, bunu evde öğrenmiş veya Mustafa tarafından öldürülen Koray'ın bir yakını olarak köşke intikam için gelmiş olabilir.

Peki, siz bu teorileri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...