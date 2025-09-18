Pinko Cinayeti Ortaya Çıkıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Katili Olan Işıl'ı Kim Tehdit Etti?
Kızılcık Şerbeti'nin efsane karakteri Pembe, Işıl'ın hain planlıyla ölmüş ve meydan metres Işıl'a kalmıştı. 4. sezona geçmemize ve dizide zaman atlaması yaşanmasına rağmen Pembe cinayeti hala aydınlanmazken sonunda senaristler bu konuya yoğunlaşmayı akıl etti. 105. fragmanında Işıl, Pembe'nin katili olduğunu bilen birinden tehdit mesajı aldı. Peki, bu mesajı gönderen kişi kim olabilir?
Kızılcık Şerbeti'ndeki gelmiş geçmiş en şoke eden olay hiç şüphesiz başrol Pembe'nin ölmesi oldu.
İlk ihtimal elbette Mustafa!
Rakiplerinden daima bir adım ileride olan Asude'yi de unutmamak lazım.
Köşke aniden gelen ve her şeyden ilginç bir şekilde haberdar olan Birsen!
