Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. Dizisinin Kadrosuna İki Ünlü Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
17.09.2025 - 23:20

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, yeni sezona iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Seyircinin şimdiden merakla beklediği 'A.B.İ.' dizisi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle gündeme oturmaya aday. Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Murat Aksu’nun üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat’ın yazdığı diziye iki ünlü oyuncu daha dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

A.B.İ. dizisinin hazırlıkları yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Yeni sezonda en çok konuşulması beklenen yapımlardan biri olan dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ile Murat Aksu oturuyor. Senaryosunu Eylem Canpolat’ın kaleme aldığı projede, Kenan İmirzalıoğlu “Cerrah Doğan Hancıoğlu”, Afra Saraçoğlu “Avukat Çağla”, Diren Polatoğulları “Behram” karakterlerine hayat verecek.

Birsen Altuntaş, A.B.İ. dizisine iki yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kasım ayında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin oyuncu kadrosuna Sinan Tuzcu ve Asude Kalebek dahil oldu.

OGM Pictures’ın “Sakla Beni” dizisinde başrol oynayan Asude Kalebek, A.B.İ. için imza aşamasında. Kalebek’in canlandıracağı karakterle ilgili ayrıntılar ise yakında açıklanacak.

Sinan Tuzcu ise Sinan Hancıoğlu karakteriyle dizide yer alacak.

