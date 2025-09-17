Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. Dizisinin Kadrosuna İki Ünlü Oyuncu Dahil Oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, yeni sezona iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Seyircinin şimdiden merakla beklediği 'A.B.İ.' dizisi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle gündeme oturmaya aday. Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Murat Aksu’nun üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat’ın yazdığı diziye iki ünlü oyuncu daha dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
A.B.İ. dizisinin hazırlıkları yoğun bir tempoyla devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre kasım ayında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin oyuncu kadrosuna Sinan Tuzcu ve Asude Kalebek dahil oldu.
