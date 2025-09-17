onedio
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Eşref Rüya'nın Kadrosuna Yeni Oyuncu

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Eşref Rüya'nın Kadrosuna Yeni Oyuncu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 21:02

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Eşref Rüya, ikinci sezonuyla geri döndü. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya geri döner dönmez ilk bombayı patlattı. Altuntaş, iddialı diziye yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li "Eşref Rüya", 2. sezonuyla ekrana arzıendam etti.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li "Eşref Rüya", 2. sezonuyla ekrana arzıendam etti.

Kanal D'nin iddialı yapımı, yeni sezona kadrosundaki değişikliklerle giriş yaptı. Sezon arasında yeni oyuncu transferlerinin yapıldığı dizi bununla sınırlı kalmadı. Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni bir oyuncu daha olduğunu açıkladı.

Eşref Rüya kadrosuna dahil olan yeni oyuncu Büşra Cebe oldu.

Eşref Rüya kadrosuna dahil olan yeni oyuncu Büşra Cebe oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı dizide Büşra Cebe “Seda” rolüne hayat verecek.

Seda karakteri Eşref’ten intikam almak isteyen Dinçer Burçay’ın sağ kolu olarak karşımıza çıkacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
