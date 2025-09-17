Kanal D'nin Sevilen Dizisi Eşref Rüya'nın Kadrosuna Yeni Oyuncu
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li "Eşref Rüya", 2. sezonuyla ekrana arzıendam etti.
Eşref Rüya kadrosuna dahil olan yeni oyuncu Büşra Cebe oldu.
