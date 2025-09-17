onedio
Ne İzledik Şimdi? Kızılcık Şerbeti'nin Revize Edilen Fragmanına Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 18:13

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu uzun süredir sosyal medyanın gündeminde. Doğa ve Firaz'ın aşk yaşamaya başladığı yeni sezonda bu hikaye o kadar sevilmedi ki tepkiler ardı ardına geldi. Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş fragmanı ise çok geçmeden yayınlandı. Yeni fragmana gelen tepkileri sizler için derledik.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon fragmanı, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesine gelen tepkilerin ardından her yerden kaldırılmıştı.

105. bölüm için yeni bir fragman hazırlanırken dizinin bu aksındaki senaryo tamamen revize edildi. 

Doğa ve Firaz aşkının tamamen rafa kaldırıldığı ve DoğFat ile NurAz aksına kayan yeni hikayeyle alakalı bir fragman yayınlayan Şerbo'nun fragmanını bazıları çok severken bazı seyirciler yapay buldu. Biz de revize edilen fragmana gelen tepkileri derledik.

Kızılcık Şerbeti'nin revize edilen fragmanını burada paylaşmıştık:

Yeni fragmana gelen tepkiler de burada:

Yorum Yazın