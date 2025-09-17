Kızılcık Şerbeti Senaristinin Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!

Her sezonu başlı başına karmaşık olsa da 4. sezonda işleri epey ilerleten Şerbo, bu defa Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk hikayesiyle seyirciyi dumura uğrattı. Fatih ve Nursema kardeşlerin eşleri tarafından aldatıldıkları bu yeni senaryoda her iki karakter de sezon finalinde gayet sağlıklı ilişkiler içerisindeydi. Ne oldu da Doğa ve Firaz arasında böyle bir aşk filizlendi anlamlandıramazken sosyal medyadan yoğun tepkiler gelmeye başladı.

Doğa ve Firaz aşkını kabullenmeyen seyirciden gelen tepkiler öylesine yoğun oldu ki sonunda devreye RTÜK girdi ve dizinin yeni bölüm fragmanları her yerden kaldırıldı.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti senaryosunun yeniden yazıldığı ve Doğa ile Firaz aşkının sona erdiğini belirtti. Yine de sosyal medyada Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdıkları hikayede geri adım atmak istemedikleri ve yapımla ilişkilerini sonlandıracaklarına dair iddialar yer aldı. Birsen Altuntaş, bu konuya da açıklık getirdi.