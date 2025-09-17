Kızılcık Şerbeti Senaristinin Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu Doğa ve Firaz aşkıyla yoğun eleştiri topladı. Senaristlerin yazdığı bu yeni hikaye sonrasında sosyal medyada resmen ayaklanma yaşandı ve RTÜK devreye girdi. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin değişeceği konusunda bazı iddialar ortada dolaşıyordu. Bu iddialara Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu ortalığı epey karıştırdı.
"Kızılcık Şerbeti senaristleri değişiyor mu?" sorusuna Altuntaş'tan yanıt geldi.
