onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Senaristinin Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!

Kızılcık Şerbeti Senaristinin Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 16:51

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu Doğa ve Firaz aşkıyla yoğun eleştiri topladı. Senaristlerin yazdığı bu yeni hikaye sonrasında sosyal medyada resmen ayaklanma yaşandı ve RTÜK devreye girdi. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin değişeceği konusunda bazı iddialar ortada dolaşıyordu. Bu iddialara Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu ortalığı epey karıştırdı.

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu ortalığı epey karıştırdı.

Her sezonu başlı başına karmaşık olsa da 4. sezonda işleri epey ilerleten Şerbo, bu defa Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk hikayesiyle seyirciyi dumura uğrattı. Fatih ve Nursema kardeşlerin eşleri tarafından aldatıldıkları bu yeni senaryoda her iki karakter de sezon finalinde gayet sağlıklı ilişkiler içerisindeydi. Ne oldu da Doğa ve Firaz arasında böyle bir aşk filizlendi anlamlandıramazken sosyal medyadan yoğun tepkiler gelmeye başladı.

Doğa ve Firaz aşkını kabullenmeyen seyirciden gelen tepkiler öylesine yoğun oldu ki sonunda devreye RTÜK girdi ve dizinin yeni bölüm fragmanları her yerden kaldırıldı.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti senaryosunun yeniden yazıldığı ve Doğa ile Firaz aşkının sona erdiğini belirtti. Yine de sosyal medyada Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdıkları hikayede geri adım atmak istemedikleri ve yapımla ilişkilerini sonlandıracaklarına dair iddialar yer aldı. Birsen Altuntaş, bu konuya da açıklık getirdi.

"Kızılcık Şerbeti senaristleri değişiyor mu?" sorusuna Altuntaş'tan yanıt geldi.

"Kızılcık Şerbeti senaristleri değişiyor mu?" sorusuna Altuntaş'tan yanıt geldi.

Birsen Altuntaş, X hesabı üzerinden 'Yok yok, aynen devam' yazarak değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Yani Kızılcık Şerbeti'ndeki senarist değişikliği iddiaları yalan çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın