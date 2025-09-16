Kızılcık Şerbeti'ndeki Skandal Yaratan Yasak Aşka Güldüren İsyan
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu bekleneni veremedi. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi öylesine tepki gördü ki olaya RTÜK el attı. Senaryoda acil değişikliklerin yaşanacağı Şerbo'daki yeni sezon skandalına sosyal medya fenomeni aselinlikli'den güldüren bir isyan videosu geldi.
KAYNAK: TikTok/aselinlikli
Gözümüzün nuru Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciye ufak çaplı bir şok yarattı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
