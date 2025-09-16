onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kızılcık Şerbeti'ndeki Skandal Yaratan Yasak Aşka Güldüren İsyan

Kızılcık Şerbeti'ndeki Skandal Yaratan Yasak Aşka Güldüren İsyan

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2025 - 21:06

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu bekleneni veremedi. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi öylesine tepki gördü ki olaya RTÜK el attı. Senaryoda acil değişikliklerin yaşanacağı Şerbo'daki yeni sezon skandalına sosyal medya fenomeni aselinlikli'den güldüren bir isyan videosu geldi.

KAYNAK: TikTok/aselinlikli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Gözümüzün nuru Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciye ufak çaplı bir şok yarattı.

Gözümüzün nuru Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciye ufak çaplı bir şok yarattı.

Doğa ve Firaz'ın yasak aşk skandalıyla sarsıldığımız Şerbo'ya tepkiler öylesine büyüdü ki olaya RTÜK el attı. Kızılcık Şerbeti hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanırken Şerbo yapımcısından senaryoda değişiklik yapılacağına dair açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun ne yönde değiştirileceği merak edilirken sosyal medya fenomeni aselinlikli, Kızılcık Şerbeti yönetmenini canlandırdığı video serisine bir yenisini ekleyerek yeni sezona isyan etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın