Fenomen Türkolog, Taşacak Bu Deniz Dizisindeki Karadeniz Ağzını İnceledi

Fenomen Türkolog, Taşacak Bu Deniz Dizisindeki Karadeniz Ağzını İnceledi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2025 - 19:52

Sosyal medya fenomeni Türkolog İraz Gülbay, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Karadeniz ağzını inceledi. Fragmanı yayınlanan dizideki ağız daha öncesinde sosyal medyada gündem olup eleştirilmişti. Türkolog Gülbay da bu konudaki görüşlerini bir videoyla dile getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkolog İraz Gülbay, Instagram'ından yayınladığı videoyla Taşacak Bu Deniz dizisindeki Karadeniz ağzı hakkında konuştu.

Türkolog İraz Gülbay, Instagram'ından yayınladığı videoyla Taşacak Bu Deniz dizisindeki Karadeniz ağzı hakkında konuştu.

Sosyal medya fenomeni Türkolog, daha öncesinde de gündem olan Taşacak Bu Deniz dizisini ele aldı. Dizideki Karadeniz ağzını inceleyen Türkolog, yapılan hataları birer birer açıkladı. O anlar kısa sürede beğeni topladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
