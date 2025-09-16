Hani Diziden Ayrılacaktı! Uzak Şehir'in Mine'si Meğer Ölmemiş

Alya ve Cihan aşkının tam gaz başladığı 2. sezon, ayrıca Şahin ve Nare'nin sonunda kavuşmasıyla seyir zevkini arttırdı. Tabii Uzak Şehir seyircisinin sabırsızlıkla beklediği bir diğer detay da Mine karakterinin diziden ayrılacak olmasıydı.

Alya ve Cihan aşkı arasındaki en büyük engel olan Mine'nin ayrılığı günler öncesinden duyurulmuş, oyuncu Mine Kılıç setten pastalarla uğurlanmıştı. Fakat yeni sezonun ilk bölümünde beklenmedik bir durum yaşandı.