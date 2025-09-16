Hani Diziden Ayrılacaktı! Uzak Şehir'in Mine'si Meğer Ölmemiş
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir, geleneği bozmayarak rekor bir reytingle sezon açılışı yaptı. Yeni sezonda tüm seyirciler, Alya ve Cihan'ın baş belası Mine'nin ölümünü beklerken Cihan, bölüm sonunda Alya'nın üzerine araba süren Mine'ye kendi aracıyla çarptı. Herkes diziden ayrılığı duyurulan Mine'nin öldüğünü düşünürken Mine'yi yeni bölüm fragmanında kanlı canlı gördük.
Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.
Dün akşam yayınlanan bölümde Mine, Alya'yı ortadan kaldırmak için resmen cinayete teşebbüs etti.
