Hani Diziden Ayrılacaktı! Uzak Şehir'in Mine'si Meğer Ölmemiş

Hani Diziden Ayrılacaktı! Uzak Şehir'in Mine'si Meğer Ölmemiş

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
16.09.2025 - 17:47

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir, geleneği bozmayarak rekor bir reytingle sezon açılışı yaptı. Yeni sezonda tüm seyirciler, Alya ve Cihan'ın baş belası Mine'nin ölümünü beklerken Cihan, bölüm sonunda Alya'nın üzerine araba süren Mine'ye kendi aracıyla çarptı. Herkes diziden ayrılığı duyurulan Mine'nin öldüğünü düşünürken Mine'yi yeni bölüm fragmanında kanlı canlı gördük.

Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.

Alya ve Cihan aşkının tam gaz başladığı 2. sezon, ayrıca Şahin ve Nare'nin sonunda kavuşmasıyla seyir zevkini arttırdı. Tabii Uzak Şehir seyircisinin sabırsızlıkla beklediği bir diğer detay da Mine karakterinin diziden ayrılacak olmasıydı.

Alya ve Cihan aşkı arasındaki en büyük engel olan Mine'nin ayrılığı günler öncesinden duyurulmuş, oyuncu Mine Kılıç setten pastalarla uğurlanmıştı. Fakat yeni sezonun ilk bölümünde beklenmedik bir durum yaşandı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Mine, Alya'yı ortadan kaldırmak için resmen cinayete teşebbüs etti.

Alya'nın üzerine araba süren Mine'nin gözü dönmüşken Cihan, Mine'nin arabasına kendi aracıyla çarparak Alya'yı kurtardı. Ekran başındaki seyirci Mine'nin sonunun Cihan tarafından getirildiğini düşünürken yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Fragmanda Mine'nin ölmediğini gören seyirci sosyal medyayı resmen ayağa kaldırırken Mine'nin diziden ayrılacağı haberinin yalan olup olmadığı merak edildi. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda ise Mine'nin bir sonraki bölümde ölerek diziden ayrılacağı yazıldı. Bakalım Mine'nin diziden ayrılışı nasıl olacak?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
