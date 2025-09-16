Mest-i Aşk Filminde Mevlana'nın Manevi Kızını Canlandıran Hande Erçel'in Görüntüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü
17 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak Mevlana: Mest-i Aşk filmi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başardı. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmden bugün ilk kareler geldi. Mevlana'nın manevi kızı Kimya Hatun'a hayat veren Hande Erçel tartışma yarattı.
17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak Mevlana: Mest-i Aşk filminden Hande Erçel'e ait ilk kareler yayınlandı.
