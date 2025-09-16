onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mest-i Aşk Filminde Mevlana'nın Manevi Kızını Canlandıran Hande Erçel'in Görüntüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Mest-i Aşk Filminde Mevlana'nın Manevi Kızını Canlandıran Hande Erçel'in Görüntüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 15:34

17 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak Mevlana: Mest-i Aşk filmi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başardı. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmden bugün ilk kareler geldi. Mevlana'nın manevi kızı Kimya Hatun'a hayat veren Hande Erçel tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak Mevlana: Mest-i Aşk filminden Hande Erçel'e ait ilk kareler yayınlandı.

17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak Mevlana: Mest-i Aşk filminden Hande Erçel'e ait ilk kareler yayınlandı.

Mevlana’nın gönül arkadaşı Şems-i Tebrizi’nin gizemli biçimde ortadan kayboluşunun ardından yaşanan sarsıcı süreci ele alan filmde birbirinden ünlü isimler rol alıyor.  İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç gibi isimlerin rol aldığı filmde, Hande Erçel'den gelen Kimya Hatun fotoğrafları tartışma yarattı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın