Hiç Böyle Görmedik: Hande Erçel'in Vizyona Girmeye Hazırlanan Mest-i Aşk Filmindeki İmajı Beğenilerle Buluştu

Hiç Böyle Görmedik: Hande Erçel’in Vizyona Girmeye Hazırlanan Mest-i Aşk Filmindeki İmajı Beğenilerle Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
16.09.2025 - 12:30
16.09.2025 - 12:36

Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin yaptığı Mevlana: Mest-i Aşk, uzun süredir bekleniyordu. Nihayet 17 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Film, Mevlana’nın gönül arkadaşı Şems-i Tebrizi’nin gizemli biçimde ortadan kayboluşunun ardından geçen sarsıcı dönemi sahneye taşıyacak. 

Hande Erçel’in de kadrosunda yer almasıyla proje hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki hayranlarda merak uyandırıyor. Güzel oyuncunun filmdeki kostümleriyle olan pozları ise dikkatlerden kaçmadı. Gelin detaylara geçelim!

Erçel'in doğal makyajı ve kostümüyle öne çıkan karakteri seyircileri sabırsızlandırdı.

Erçel’in doğal makyajı ve kostümüyle öne çıkan karakteri seyircileri sabırsızlandırdı. 👇

17 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan filmin kadrosunda bomba isimler yer alıyor. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç filmdeki başarılı isimlerden.

17 Ekim'de beyaz perdeyle buluşacak film için geri sayım başladı.

17 Ekim’de beyaz perdeyle buluşacak film için geri sayım başladı.

Mevlana’ya İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar, Şems-i Tebrizi’ye ise Shahab Hosseini hayat verecek. Bakalım film nasıl bir ilgiyle karşılanacak?

Hande Erçel’in filmden kareleri hakkındaki düşünceleriniz içinse yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
