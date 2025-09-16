Hiç Böyle Görmedik: Hande Erçel’in Vizyona Girmeye Hazırlanan Mest-i Aşk Filmindeki İmajı Beğenilerle Buluştu
Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin yaptığı Mevlana: Mest-i Aşk, uzun süredir bekleniyordu. Nihayet 17 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Film, Mevlana’nın gönül arkadaşı Şems-i Tebrizi’nin gizemli biçimde ortadan kayboluşunun ardından geçen sarsıcı dönemi sahneye taşıyacak.
Hande Erçel’in de kadrosunda yer almasıyla proje hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki hayranlarda merak uyandırıyor. Güzel oyuncunun filmdeki kostümleriyle olan pozları ise dikkatlerden kaçmadı. Gelin detaylara geçelim!
Erçel’in doğal makyajı ve kostümüyle öne çıkan karakteri seyircileri sabırsızlandırdı. 👇
17 Ekim’de beyaz perdeyle buluşacak film için geri sayım başladı.
