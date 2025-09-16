onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir’in Yeni Bölümünü Mizahına Alet Eden Goygoysever X Kullanıcıları Kahkahaları Topladı

Uzak Şehir’in Yeni Bölümünü Mizahına Alet Eden Goygoysever X Kullanıcıları Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.09.2025 - 09:30

Sezon arasının ardından Uzak Şehir geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziseverler dört gözle yayın gününü beklerken sonunda hasret bitti. Alya ile Cihan hayranları ekran başından bir dakika olsun ayrılmadı. Yeni bölümle birlikte de sosyal medyadan etkileşim gelmezse olmazdı. Diziseverler, X’te buluştu ve Uzak Şehir goygoylarıyla kahkahaları topladılar! Gelin birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçimiz eridi sanırım 👇

Aranan kan 👇

Kadınlığın şanındandır 👇

Ben kaybeden bi’ çift tanıyorum…

Olması gereken diyebilir miyiz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Budur 👇

Ama mimikler… 👌

👇

Bunlar hep aşktan

Ya ne olacaktı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Yeni bir goygoyda görüşmek üzere 👋🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın