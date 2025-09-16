Uzak Şehir’in Yeni Bölümünü Mizahına Alet Eden Goygoysever X Kullanıcıları Kahkahaları Topladı

Sezon arasının ardından Uzak Şehir geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziseverler dört gözle yayın gününü beklerken sonunda hasret bitti. Alya ile Cihan hayranları ekran başından bir dakika olsun ayrılmadı. Yeni bölümle birlikte de sosyal medyadan etkileşim gelmezse olmazdı. Diziseverler, X’te buluştu ve Uzak Şehir goygoylarıyla kahkahaları topladılar! Gelin birlikte bakalım…