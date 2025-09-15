Şerbo'nun Fragmanının Yayından Kaldırılmasından Evrim Alasya'nın RTÜK Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Cennetin Çocukları'nın ilk bölümüne Filistin mesajı damga vurdu.
2. Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine dair iddiaları cevapladı.
3. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.
4. Güldür Güldür'ün yeni sezon yayın tarihi belli oldu.
5. Kızılcık Şerbeti'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
6. Kayyum atanan Show TV'nin ödemeleri yapmadığı iddia edildi.
7. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa&Firaz yasak aşkının ortaya çıkması, eski bir sahneyi gündeme getirdi.
8. Bereketli Topraklar'da Türkan Şoray ve Kadir İnanır’la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
9. Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bir konu işleniyor.
10. RTÜK soruşturmasının ardından Kızılcık Şerbeti yapımcısından açıklama geldi.
11. Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu.
12. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, RTÜK soruşturmasına sert çıktı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
