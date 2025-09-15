onedio
Şerbo'nun Fragmanının Yayından Kaldırılmasından Evrim Alasya'nın RTÜK Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Şerbo'nun Fragmanının Yayından Kaldırılmasından Evrim Alasya'nın RTÜK Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2025 - 23:54

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

15 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Cennetin Çocukları'nın ilk bölümüne Filistin mesajı damga vurdu.

Cennetin Çocukları'nın ilk bölümüne Filistin mesajı damga vurdu.

İlk bölümüyle beğeni toplayan dizinin final sahnesinde Filistin için bir mesaj yayınlandı. İzleyiciler, bu mesaj hakkında pek çok yorum yaptı.

Detaylar:

2. Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine dair iddiaları cevapladı.

Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine dair iddiaları cevapladı.

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı diziden ayrılmıştı. Sağlığına kavuşan Settar Tanrıöğen, diziye döneceğine dair iddialara cevap verdi.

Detaylar:

3. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.

4 yıl önce katıldığı bir YouTube programında sarfettiği sözler gündem olan Merve Göntem, bu sözler sebebiyle gözaltına alındı. Göntem'in avukatı açıklama yaptı.

Detaylar:

4. Güldür Güldür'ün yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Güldür Güldür'ün yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

14. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu. Programın yeni sezonunda yer alacak isimler netleşti.

Detaylar:

5. Kızılcık Şerbeti'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Dizinin 105. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Ancak hakkında soruşturma başlatılan dizinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı.

Detaylar:

6. Kayyum atanan Show TV'nin ödemeleri yapmadığı iddia edildi.

Kayyum atanan Show TV'nin ödemeleri yapmadığı iddia edildi.

Oda TV'nin haberine göre, Show TV bünyesinde yer alan diziler için yapımcılara ödeme yapmadığı iddiası gündeme geldi. Oda TV, dizilerin yapımcılarıyla görüştü.

Detaylar:

7. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa&Firaz yasak aşkının ortaya çıkması, eski bir sahneyi gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa&Firaz yasak aşkının ortaya çıkması, eski bir sahneyi gündeme getirdi.

Eski bir sahnede Nilay'ın sözleri 'Acaba spoiler mıydı?' diye düşündürdü. O sahne yeniden gündem oldu.

Detaylar:

8. Bereketli Topraklar'da Türkan Şoray ve Kadir İnanır’la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Bereketli Topraklar'da Türkan Şoray ve Kadir İnanır'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Dizide yayınlanacak bir sahnede Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın bir filmlerindeki sahnenin yeniden canlandırılacağı öğrenildi. Sahne şimdiden heyecan yarattı.

Detaylar:

9. Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bir konu işleniyor.

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bir konu işleniyor.

Bir aile, 15 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığını iddia etti. Aile, yardım çağrısında bulundu.

Detaylar:

10. RTÜK soruşturmasının ardından Kızılcık Şerbeti yapımcısından açıklama geldi.

RTÜK soruşturmasının ardından Kızılcık Şerbeti yapımcısından açıklama geldi.

Dizinin merak edilen akıbeti sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Yapım şirketi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Detaylar:

11. Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu.

6. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yayın tarihi belli oldu. Dizinin bu sezon başrolünde Rabia Soytürk rol alacak.

Detaylar:

12. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, RTÜK soruşturmasına sert çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, RTÜK soruşturmasına sert çıktı.

RTÜK'ün soruşturma açıklamasının ardından Evrim Alasya, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Alasya'nın paylaşımı gündem oldu.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın