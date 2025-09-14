onedio
Kızılcık Şerbeti'ne Soruşturma Başlatılmasından Çarpıntı'nın İptal Edilmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ne Soruşturma Başlatılmasından Çarpıntı'nın İptal Edilmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 22:26

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

14 Eylül Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk tepki çekti.

1. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk tepki çekti.

İzleyicileri epey sinirlendiren sahneler yüzünden sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. RTÜK, diziye soruşturma başlattı.

Detaylar:

2. Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı sebebiyle bir izleyici Sıla Türkoğlu'na yorum yaptı.

2. Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı sebebiyle bir izleyici Sıla Türkoğlu'na yorum yaptı.

Yaptığı yorumda akılalmaz ifadeler kullanan izleyici tepki çekti. İzleyici, sözleriyle eleştirildi.

Detaylar:

3. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularının değişimi dikkat çekti.

3. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularının değişimi dikkat çekti.

2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın pek çok oyuncusu şimdi son derece popüler durumda. Ancak oyuncuların değişimi gündem oldu.

Detaylar:

4. TV dünyası goygoyu yine kahkahaya boğdu.

4. TV dünyası goygoyu yine kahkahaya boğdu.

Bir hafta boyunca mizahşörler TV dünyasıyla ilgili tweetler attılar. Ortaya birbirinden komik yorumlar çıktı.

Detaylar:

5. Öyle Bir Geçer Zaman Ki yıllar sonra bir sahneyle gündem oldu.

5. Öyle Bir Geçer Zaman Ki yıllar sonra bir sahneyle gündem oldu.

Aylin ve Soner'in evlendiği sahnede, Farah Zeynep Abdullah'ın anne ve babasının oynadığı iddia edildi. Bakalım siz sahnedeki isimleri benzetebilecek misiniz?

Detaylar:

6. Çarpıntı dizisi, 12 Dev Adam'ın EuroBasket maçı sebebiyle yeni bölümü erteledi.

6. Çarpıntı dizisi, 12 Dev Adam'ın EuroBasket maçı sebebiyle yeni bölümü erteledi.

Diziyle ilgili açıklama son anda geldi. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını içeriğimizde aktardık.

Detaylar:

