Kızılcık Şerbeti'ne Soruşturma Başlatılmasından Çarpıntı'nın İptal Edilmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Eylül Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk tepki çekti.
2. Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı sebebiyle bir izleyici Sıla Türkoğlu'na yorum yaptı.
3. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularının değişimi dikkat çekti.
4. TV dünyası goygoyu yine kahkahaya boğdu.
5. Öyle Bir Geçer Zaman Ki yıllar sonra bir sahneyle gündem oldu.
6. Çarpıntı dizisi, 12 Dev Adam'ın EuroBasket maçı sebebiyle yeni bölümü erteledi.
