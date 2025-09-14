Çok Güzel Hareketler Oyuncularının Önceki ve Şimdiki Halleri “Biz Ne Ara Bu Kadar Yaşlandık?” Dedirtti

Yıllar önce hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler Bunlar, zekice yazılmış diyalogları ve kahkaha garantili skeçleriyle ekran başına milyonları kilitlemişti. O dönem Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin ve İbrahim Büyükak gibi isimler bu programla parladı, bugünse hepsi kendi alanlarında en çok takip edilen ünlüler arasında yer alıyor. Hem samimi kadrosuyla hem de unutulmaz replikleriyle bir döneme damga vuran program hala hafızalarda taptaze. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise yıllar öncesi ile bugünü kıyaslayarak herkese “Biz ne ara bu kadar yaşlandık?” dedirtti.