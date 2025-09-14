onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çok Güzel Hareketler Oyuncularının Önceki ve Şimdiki Halleri “Biz Ne Ara Bu Kadar Yaşlandık?” Dedirtti

Çok Güzel Hareketler Oyuncularının Önceki ve Şimdiki Halleri “Biz Ne Ara Bu Kadar Yaşlandık?” Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.09.2025 - 13:37

Yıllar önce hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler Bunlar, zekice yazılmış diyalogları ve kahkaha garantili skeçleriyle ekran başına milyonları kilitlemişti. O dönem Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin ve İbrahim Büyükak gibi isimler bu programla parladı, bugünse hepsi kendi alanlarında en çok takip edilen ünlüler arasında yer alıyor. Hem samimi kadrosuyla hem de unutulmaz replikleriyle bir döneme damga vuran program hala hafızalarda taptaze. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise yıllar öncesi ile bugünü kıyaslayarak herkese “Biz ne ara bu kadar yaşlandık?” dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon tarihine damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın bir bölümünü mutlaka izlemişsinizdir.

Türk televizyon tarihine damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın bir bölümünü mutlaka izlemişsinizdir.

İlk bölümüyle 2008 yılında izleyici karşısına çıkan program kısa sürede fenomen haline gelmişti. Skeç programı, hem mizah diliyle hem de enerjisi yüksek kadrosuyla ekran başına milyonları toplamış, kahkahalara boğmuştu. 

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Zeynep Koçak, Ersin Korkut ve daha birçok ismin parladığı bu program, izleyiciler için adeta bir yıldız fabrikasıydı. O dönem 20’li yaşlarında olan bu genç yetenekler, bugün artık televizyon, sinema ve müzik dünyasının en bilinen isimleri arasında. Birçoğu kariyerinde büyük başarılar elde ederken, seyirciler için hala “Çok Güzel Hareketler kadrosu” olarak anılmaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise nostalji rüzgarı estirdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın