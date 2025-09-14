onedio
article/comments
article/share
Ayrılık Acısını Atlattı: Hande Erçel’den Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.09.2025 - 09:11

Hande Erçel, Hakan Sabancı’dan ayrıldıktan tam 21 gün sonra sessizliğini bozdu! Üç yıllık aşkın bitişiyle birlikte sosyal medyadan elini eteğini çeken ünlü oyuncu, sonunda Instagram’a geri döndü. Ayrılığın ardından ilk kez paylaşım yapan Erçel, hayranlarının merakını giderdi. Güzel oyuncunun ayna karşısında verdiği poz kısa sürede gündem olurken, “Hande ayrılık acısını atlattı” yorumları peş peşe geldi.

Buyrun detaylara...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık birlikteliği geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasına bomba gibi düşen bir ayrılık haberiyle son bulmuştu.

Çift, sessiz sedasız yollarını ayırırken, resmi bir açıklama yapmaktan da kaçınmıştı. Buna rağmen sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etmeleri dikkat çekmişti. Ayrılık sonrası Hakan Sabancı, Erçel’le yer aldığı tüm fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmış, bu da dedikoduları daha da alevlendirmişti.

Ayrılığın hemen ardından Hande Erçel ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmişti. Gazete Magazin kameralarına yansıyan güzel oyuncu, “Hakan Bey ile ayrılığınız hakkında bir açıklama yapacak mısınız?” sorusuna, “Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım” yanıtını vermişti. Bu net tavır, Erçel’in konuyu tamamen kapattığının işareti olarak yorumlanmıştı.

Ancak kulislerde farklı söylentiler dolaşmaya başlamıştı.

İddialar arasında Hakan Sabancı’nın ihaneti ve Hande Erçel’in evlilik isteğine Arzu Sabancı’nın onay vermediği söylentileri öne çıkmıştı. Arzu Sabancı bu dedikoduları kesin bir dille reddederken, “Ayrılık kararı tamamen Hande ve Hakan’a aittir, biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık” sözleriyle noktayı koymuştu. Hakan Sabancı da “Aldatma söz konusu değil, bu bizim özelimiz” diyerek tartışmalara son vermişti.

Ardından gözler tekrar Hande’ye çevrildi. Çünkü ayrılıktan önce sık sık paylaşım yapan oyuncu, 21 gün boyunca sosyal medyada tek bir kare bile paylaşmadı. Hayranları “Ne zaman dönecek?” diye beklerken, beklenen an geldi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz saatlerde ayna karşısında çekilmiş şık bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede gündem olan kare, “Ayrılık acısını geride bıraktı.” , “Sahalara geri döndü” , “Artık gitmez” yorumlarını aldı.

