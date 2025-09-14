Ayrılık Acısını Atlattı: Hande Erçel’den Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Çift, sessiz sedasız yollarını ayırırken, resmi bir açıklama yapmaktan da kaçınmıştı. Buna rağmen sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etmeleri dikkat çekmişti. Ayrılık sonrası Hakan Sabancı, Erçel’le yer aldığı tüm fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmış, bu da dedikoduları daha da alevlendirmişti.

Ayrılığın hemen ardından Hande Erçel ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmişti. Gazete Magazin kameralarına yansıyan güzel oyuncu, “Hakan Bey ile ayrılığınız hakkında bir açıklama yapacak mısınız?” sorusuna, “Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım” yanıtını vermişti. Bu net tavır, Erçel’in konuyu tamamen kapattığının işareti olarak yorumlanmıştı.