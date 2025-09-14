Ayrılık Acısını Atlattı: Hande Erçel’den Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Paylaşım Geldi
Hande Erçel, Hakan Sabancı’dan ayrıldıktan tam 21 gün sonra sessizliğini bozdu! Üç yıllık aşkın bitişiyle birlikte sosyal medyadan elini eteğini çeken ünlü oyuncu, sonunda Instagram’a geri döndü. Ayrılığın ardından ilk kez paylaşım yapan Erçel, hayranlarının merakını giderdi. Güzel oyuncunun ayna karşısında verdiği poz kısa sürede gündem olurken, “Hande ayrılık acısını atlattı” yorumları peş peşe geldi.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık birlikteliği geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasına bomba gibi düşen bir ayrılık haberiyle son bulmuştu.
Ancak kulislerde farklı söylentiler dolaşmaya başlamıştı.
Güzel oyuncu geçtiğimiz saatlerde ayna karşısında çekilmiş şık bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
