onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını: Harbiye’deki Sahne Dansı ve Yılan Aksesuarı Sosyal Medyayı Salladı

Gülşen Yine Yaptı Yapacağını: Harbiye’deki Sahne Dansı ve Yılan Aksesuarı Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.09.2025 - 15:10

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Tarzıyla ve enerjisiyle her zaman adından söz ettiren Gülşen, konserin ilk yarısında danslarıyla seyirciyi coşturdu. İkinci yarıda ise sürpriz yaparak yılan aksesuarıyla sahne aldı. Sosyal medya bu anlara kayıtsız kalmadı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en iddialı isimlerinden Gülşen, sahneye çıktığında ortalığı sallamayı çok iyi biliyor.

Türk pop müziğinin en iddialı isimlerinden Gülşen, sahneye çıktığında ortalığı sallamayı çok iyi biliyor.

Yıllardır hit şarkılarıyla hayatımıza renk katan ünlü şarkıcı, bir yandan cesur tarzı bir yandan da açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. “Bangır Bangır”, “Of Of” ve “Dillere Düşeceğiz Seninle” gibi dillere pelesenk olmuş parçalarını mutlaka dinlemişsinizdir. 

Şarkıları kadar konser performanslarıyla da gündem olan ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını!

Geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava’da konseri vardı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın