Gülşen Yine Yaptı Yapacağını: Harbiye’deki Sahne Dansı ve Yılan Aksesuarı Sosyal Medyayı Salladı
Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Tarzıyla ve enerjisiyle her zaman adından söz ettiren Gülşen, konserin ilk yarısında danslarıyla seyirciyi coşturdu. İkinci yarıda ise sürpriz yaparak yılan aksesuarıyla sahne aldı. Sosyal medya bu anlara kayıtsız kalmadı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en iddialı isimlerinden Gülşen, sahneye çıktığında ortalığı sallamayı çok iyi biliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava’da konseri vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın