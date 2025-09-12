Hande Erçel ve Hakan Sabancı Hakkında Sürpriz Gelişme: Barışma İddiası Bomba Gibi Düştü!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının ardından magazin gündeminde bomba bir gelişme yaşandı. “Gel Konuşalım” programında Ece Erken, ikilinin yeniden barışacağını iddia etti. Hande Erçel’in, Hakan Sabancı’nın sürekli gittiği mekana arkadaşlarıyla gitmesi ise dedikoduları iyice alevlendirdi. Sessizliğini koruyan güzel oyuncu, Sabancı sorularına yanıt vermezken “barışma” ihtimali sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.
Gelin, bu sürpriz gelişmenin detaylarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ilişkisini mutlaka duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı.
Bu iddiaların ortasında ikilinin tekrar barışma ihtimali epey uzak görünüyordu.
Ece Erken de sunuculuğunu yaptığı “Gel Konuşalım” programında ortalığı karıştıran bir yorumda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın