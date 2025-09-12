Hande Erçel ve Hakan Sabancı Hakkında Sürpriz Gelişme: Barışma İddiası Bomba Gibi Düştü!

Üç yıla yakın bir birliktelikten sonra ayrıldıkları ortaya çıkmış, her iki taraf da sosyal medya hesaplarından çift fotoğraflarını silmişti. Ancak dikkat çeken nokta, takipleşmeye devam etmeleriydi. Ayrılık sebebi olarak Hande Erçel’in evlilik isteği ve Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye mesafeli durması iddia edilmişti.

Hatta Arzu Sabancı, adının sürekli gündeme gelmesi üzerine yaptığı uzun açıklamada, “Hande çok değerli bir genç kız, ayrılık kararı tamamen onların kararıdır. Biz aile olarak müdahil olmadık, olmayacağız” diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.