Hande Erçel ve Hakan Sabancı Hakkında Sürpriz Gelişme: Barışma İddiası Bomba Gibi Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.09.2025 - 13:23

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının ardından magazin gündeminde bomba bir gelişme yaşandı. “Gel Konuşalım” programında Ece Erken, ikilinin yeniden barışacağını iddia etti. Hande Erçel’in, Hakan Sabancı’nın sürekli gittiği mekana arkadaşlarıyla gitmesi ise dedikoduları iyice alevlendirdi. Sessizliğini koruyan güzel oyuncu, Sabancı sorularına yanıt vermezken “barışma” ihtimali sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. 

Gelin, bu sürpriz gelişmenin detaylarına birlikte bakalım.

Magazin dünyasının en yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ilişkisini mutlaka duymuşsunuzdur.

Üç yıla yakın bir birliktelikten sonra ayrıldıkları ortaya çıkmış, her iki taraf da sosyal medya hesaplarından çift fotoğraflarını silmişti. Ancak dikkat çeken nokta, takipleşmeye devam etmeleriydi. Ayrılık sebebi olarak Hande Erçel’in evlilik isteği ve Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye mesafeli durması iddia edilmişti. 

Hatta Arzu Sabancı, adının sürekli gündeme gelmesi üzerine yaptığı uzun açıklamada, “Hande çok değerli bir genç kız, ayrılık kararı tamamen onların kararıdır. Biz aile olarak müdahil olmadık, olmayacağız” diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Hakan Sabancı’nın adına ihanet iddialarına da karışmıştı. Sosyal medyada Sabancı'nın Erçel'i model Jocelyn ile aldattığı bile konuşulmuştu. Bunun üzerine genç model 'Bu gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir ilgim yok.' şeklinde açıklama bile yapmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu iddiaların ortasında ikilinin tekrar barışma ihtimali epey uzak görünüyordu.

Ece Erken de sunuculuğunu yaptığı “Gel Konuşalım” programında ortalığı karıştıran bir yorumda bulundu.

Önce, “Hakan’ın sürekli gittiği mekana Hande hayırdır?' diyerek güldü. Ardından 'Bak net söylüyorum, barışacaklar!” sözleri gündeme bomba gibi düştü. Nitekim Hande Erçel’in, Sabancı’nın sık uğradığı mekana gitmesi, “Karşılaşmak mı istiyor” sorularını da akıllara getirmedi değil. 🥲🫢 Peki sizce barışılar mı? Yorumlara bekliyoruz...

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
